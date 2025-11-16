“10만 원 줄게” ‘초등생 유인’ 시도 혐의 60대 구속 송치

부산에서 초등학생을 유인하려 한 혐의를 받는 60대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.
부산 강서경찰서는 미성년자 약취 유인 미수 혐의로 60대 남성 A 씨를 구속 송치했다고 16일 밝혔다.
A 씨는 9월 29일 오후 6시경 강서구의 한 도로에서 초등학생을 자신의 차로 유인하려 한 혐의를 받고 있다.
당시 A 씨는 초등학생에게 자신의 차량에서 전화를 대신 걸어주면 10만 원을 주겠다면서 유인하려 한 것으로 알려졌다.
초등학생은 A 씨의 요구를 거절한 뒤 귀가해 어머니에게 이러한 사실을 알린 것으로 전해졌다.
경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 경남 창원에 있는 A 씨의 주거지에서 그를 붙잡았다.
A 씨는 경찰 조사에서 전화를 받지 않는 여성에게 대신 전화해 줄 것을 초등학생에게 부탁하려 했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 조사 과정에서 A 씨가 8월에도 다른 미성년자를 유인하려 한 정황을 포착한 것으로 알려졌다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
