“다 같이 김치 담가요”… 오늘부터 인천서 김장축제

16일까지 중구 상상 플랫폼서 열려
인천시는 14∼16일 3일간 중구 상상 플랫폼에서 ‘제2회 대한민국 김장 문화축제’를 연다.
차량에서 내리지 않고 김치 구매도
13일 인천시에 따르면 (사)대한민국김치협회와 함께하는 이번 축제는 2013년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 ‘함께 담그고 나누는 김장 문화’의 의미를 되새기며 지역 농특산물 소비를 촉진하기 위해 마련했다.
전국의 김치 명가와 인천 지역 농특산물 업체 25개사가 참여해 김치, 김장 재료, 쌀·순무·쑥 제품·고구마 빵 등 지역 특산품을 합리적인 가격에 판매한다. 행사가 열리는 상상 플랫폼 주차장에는 드라이브스루 부스를 설치해 차량에서 김치를 구매할 수 있도록 했다. 문화누리카드를 연계해 축제가 열리는 3일 동안 결제가 가능하다.
축제 기간 열리는 ‘김장담그기 체험 교실’에서는 김장 문화의 우수성을 몸소 느낄 수 있다. 3일간 총 6회 열리는데, 500여 명의 시민이 직접 김치를 담그며 전통문화를 체험한다. 어린이, 청소년, 외국인을 비롯해 저소득층, 다문화 가정, 김장 경험이 없는 주부를 대상으로 프로그램을 운영한다.
박중우 인천시 농축산과장은 “김장은 단순한 음식이 아닌 이웃과 나누는 따뜻한 문화”라며 “이번 축제가 김장 문화를 통해 세대와 지역을 잇는 소통의 장이 되어 시민과 관광객이 함께 체험하며 나눔의 가치를 느끼는 자리가 되길 바란다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
