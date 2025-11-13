[속보]부천 제일시장에 트럭 돌진…12명 중상, 5명 위독

경기 부천 전통시장에서 화물차가 돌진해 시민 21명이 다치는 사고가 났다. 12명이 중상을 입었으며, 이 가운데 5명은 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐다.
13일 경기도소방재난본부에 따르면 이날 오전 10시 55분쯤 경기 부천 오정구 원종동 제일시장에서 남성 A씨가 몰던 1t(톤) 트럭이 상가로 돌진했다는 사고가 접수됐다.
사고로 인해 21명이 다쳤으며, 이 중 12명이 중상을 입은 것으로 파악됐다. 구급대원은 5명에게 CPR을 실시하며 병원으로 옮겼다.
신고를 받은 소방당국은 소방차 21대와 인력 60명을 투입해 현장 조치에 나섰다. 이날 오전 10시 58분경 현장에 도착한 소방당국은 오전 11시 기준 중상자를 8명으로 추정했으나 시간이 지난 뒤 중상자가 늘었다. 구급대원은 오전 11시 6분 2명에게 CPR을 실시했고, 오전 11시 21분에는 70대 여성 1명과 80대 여성 2명 등 3명에게 추가로 CPR을 시행했다.
소방과 경찰은 정확한 사고 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.
앞서 지난해 12월 서울 양천구 목동 깨비시장에서도 차량이 돌진해 12명의 사상자를 내는 사고가 났다. 당시 70대 남성 김모 씨는 앞서가던 마을버스를 추월하기 위해 가속페달을 밟았다가 그대로 시장으로 돌진한 것으로 조사됐다. 이 사고로 40대 남성이 숨지고, 11명이 다쳤다.
