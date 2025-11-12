“지하철서 순대-보쌈에 술까지…냄새 심해 토할 것 같아”

서울 지하철 2호선 시청역 모습. 2020.6.17/뉴스1

최근 온라인에서 ‘지하철 컵라면 섭취’ 영상이 퍼지며 시민 비판이 커졌다.지난달 26일 소셜미디어에선 지하철 좌석에 앉은 승객이 무릎에 도시락 용기를 올려둔 채 보쌈을 먹는 모습이 담긴 사진도 확산했다. 게시글 작성자는 “2호선 지하철에서 식사하는 사람을 봤다”며 “보쌈에 국물, 김치까지 다 흘리고 있었다”고 전했다.