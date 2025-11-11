익산 악취 감시단, 1576건 냄새 잡았다

인력 4명 투입해 24시간 활동
전북 익산시가 현장 중심의 악취 민원 처리로 쾌적한 생활환경 조성에 힘을 쏟고 있다. 10일 익산시는 5∼10월 ‘24시간 악취상황실’을 운영해 총 1576건의 민원을 처리했다고 밝혔다. 악취상황실은 이 기간 전문 인력 4명을 투입해 평일뿐 아니라 주말과 공휴일에도 쉬지 않고 24시간 악취를 감시했다.
축산악취가 1206건이나 차지
이 기간 야간 51건을 포함해 총 115건의 시료를 포집했으며, 악취 배출허용기준을 초과한 7개 사업장에는 조업정지와 개선명령 등으로 시설 개선과 악취 저감을 유도했다. 유형별로 보면 △축산악취 1206건(77%) △산단 악취 252건(16%) △기타 118건(7%) 등으로 집계됐다.
익산시는 축산악취에 대해서는 축사나 가축 분뇨 재활용 시설을 중심으로 주요 사업장을 선정하고, 감시반 2명이 상시 순찰해 악취 발생 시 즉시 저감조치를 시행했다. 산업단지 지역은 야간 조업장 점검과 악취 측정 차량·모니터링 시스템을 병행해 맞춤형 감시체계를 구축했다.
익산시는 상대적으로 악취 민원이 적게 발생하는 겨울철에는 평일 오전 9시부터 밤 12시까지, 주말에는 오후 2시부터 10시까지 탄력적으로 악취상황실을 운영한다. 연말까지 악취 민원 데이터 분석 용역을 진행해 실질적인 저감 대책도 마련한다. 악취 신고는 ‘익산악취24’ 앱 또는 전화로 하면 된다.
