동아일보

6·25용사 이름 탁본하는 유족들

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정



9일 오전 서울 용산구 전쟁기념관에서 캐나다 참전용사 허버트 존슨 씨의 딸 브렌다 씨가 부친의 이름이 새겨진 전사자 명비에서 탁본을 뜨고 있다. 유엔참전용사 추모의 날(11일)을 앞두고 14개국 참전용사와 유족 80명이 한국을 방문했다.

#유엔참전용사#전사자 명비#전쟁기념관#참전용사 유족
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스