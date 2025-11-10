본문으로 바로가기
사회
6·25용사 이름 탁본하는 유족들
동아일보
입력
2025-11-10 03:00
2025년 11월 10일 03시 00분
장승윤 기자
9일 오전 서울 용산구 전쟁기념관에서 캐나다 참전용사 허버트 존슨 씨의 딸 브렌다 씨가 부친의 이름이 새겨진 전사자 명비에서 탁본을 뜨고 있다. 유엔참전용사 추모의 날(11일)을 앞두고 14개국 참전용사와 유족 80명이 한국을 방문했다.
#유엔참전용사
#전사자 명비
#전쟁기념관
#참전용사 유족
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
