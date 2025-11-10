“영유 합격” 4세고시도 ‘돼지엄마 컨설팅’

유명 유치원에 자녀 보낸 엄마들
“입학 시켜본 경험 있다” 내세워
학부모 대상 수십만원 인강 광고
정부 “유아 사교육 대책 연내 발표”
“자녀를 직접 OO에 합격시킨 엄마이자 다른 아이를 OO에 보내본 전문가입니다. 같은 엄마로서 얼마나 불안한지 누구보다 잘 압니다.”
최근 한 인터넷 강의업체 사이트에 올라온 광고다. OO은 서울 강남구의 유아 대상 유명 영어 학원(일명 영어 유치원)으로, 4세 대상 ‘레벨 테스트’가 있어 입학이 어렵고 원비가 비싼 곳으로 꼽힌다. 해당 사이트는 자녀를 해당 영어 유치원에 보낸 경험이 있는 ‘선배 엄마’가 강의를 진행한다는 점을 내세웠다. 대상은 이 유치원 입학을 원하는 4세 이하 아이를 둔 학부모들이다. 수강료는 약 35만 원으로 합격 전략부터 입학 후 학습 계획까지 알려주는 총 42강 분량 동영상 강의로 구성돼 있다.
● “고민 중인 ‘후배맘’ 마음 안다” 광고
4세 이하 영유아들이 영어 유치원 입학을 위해 과외를 받거나 일명 프렙(Prep·준비) 학원을 다니는 등 사교육 연령이 낮아지는 상황에서 영어 유치원 입시 컨설팅 강의가 유행하고 있다. 정부가 영유아 대상으로 과도한 사교육을 조장하는 영어 유치원을 규제하겠다는 방침을 밝히고 있지만 사교육 시장은 입학을 위한 컨설팅 강의까지 개설되는 등 영역을 넓히고 있다.
또 다른 온라인 학습 플랫폼 M사 사이트에서도 자녀의 영어 유치원 입학을 준비하는 학부모를 대상으로 한 ‘엄마 강사’의 컨설팅 강의가 약 30만 원에 판매되고 있다. 해당 강의 광고에는 “아이들을 대치동에서 키우면서 전교 회장을 시키고 최상위권 영어 유치원부터 초등 대상 유명 영어·수학 학원까지 합격시켰다”는 내용의 광고 문구를 앞세웠다.
과거 서울 강남 대치동 등에서 자녀를 명문대에 보낸 일명 ‘돼지 엄마’들이 학원 상담실장으로 영입되거나 직접 학원을 차리던 현상이 이제 영어 유치원 입학 시장까지 번진 셈이다. 이는 학부모들이 선호하는 인기 영어 유치원마다 입학 및 커리큘럼이 다른 데다 공개된 정보가 적기 때문인 것으로 보인다. 한 교육계 관계자는 “학부모들 사이에서 영어 유치원에 대한 정보가 제한적으로 공유되다 보니 자녀를 직접 입학시킨 경험담이 더 신뢰받는다”며 “영어 유치원에 들어가기 위한 준비 과정 자체가 점점 세분화되고 있다”고 말했다.
● 정부 규제에도 ‘영유 입학’ 5세→4세로
최교진 교육부 장관은 최근 영유아 대상 사교육에 대한 정부 차원의 규제가 필요하다고 여러 차례 밝힌 바 있다. 현재 국회에는 36개월 미만 영유아를 대상으로 한 학교 교육과정 교습을 금지하고, 영유아 대상 선발용 레벨 테스트를 금지하는 내용의 학원법 개정안이 발의돼 있다.
하지만 최근 사교육 시장에서는 통상 5세인 영어 유치원의 입학 연령이 4세로 낮아지는 등 과열 양상이 계속되고 있다. 서울 강남과 목동 등 주요 학군지 일부 영어 유치원들은 올해 ‘4세반’을 새로 개설했다. 영어 유치원 재원 기간이 최장 5∼7세 3년에서 4∼7세 4년으로 늘어난 것이다.
정부의 ‘레벨 테스트’ 규제를 피하기 위한 움직임도 있다. 서울 강남의 A 영어 유치원은 내년 3월 입학생부터는 레벨 테스트 없이 같은 계열사의 B 영어 학원 출신 아이들만 받기로 했다. B 영어 학원은 생후 18개월부터 입학할 수 있어 영어 사교육 시장 진입 시기만 앞당겼다는 지적도 나온다.
교육부는 9월 영유아 사교육 대책팀을 꾸려 올해 안에 유아 사교육 경감 대책을 내놓을 계획이다. 교육부 관계자는 “아이들의 발달 단계에 맞지 않아 명백하게 해가 되는 행위를 중심으로 ‘이것만은 하지 마세요’ 식의 네거티브 규제를 검토 중”이라며 “구체적인 행위의 종류와 제한 방식 등을 전문가들과 논의하고 있다”고 말했다.
