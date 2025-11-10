부산시의회 “녹슨 광안대교 임시 구조물 철거” 촉구

부산시의회 해양도시안전위원회 이승연 의원(국민의힘)은 최근 열린 행정사무감사에서 녹슨 채 방치된 광안대교 임시 구조물 문제를 해결할 것을 부산시에 촉구했다고 9일 밝혔다.
이 의원은 교각 콘크리트 시공 당시 거푸집 역할을 했던 스틸케이슨(Steel Caisson)이 지금까지 철거되지 않은 점을 지적했다. 그는 “임시 구조물은 공사 완료 후 철거하는 것이 원칙”이라며 “비슷한 장대 교량인 부산항대교에는 없는 구조물이 광안대교에만 남아 있는 이유가 무엇이냐”고 부산시에 따져 물었다.
이 의원은 “광안대교 스틸케이슨 외부는 지속적으로 보수되고 있지만 임시방편식 조치만 반복되고 있다”며 “오래된 철판 부식으로 생긴 녹과 이물질이 파도에 스며들어 수질을 오염시킬 수 있고, 광안리해수욕장을 찾는 관광객이 오염된 바닷물에 노출될 위험이 있다”고 지적했다.
또한 그는 “해양스포츠 마니아들이 녹슨 스틸케이슨을 촬영해 민원을 제기하고 있다”며 “매년 약 3000만 원을 들여 임시 보수를 반복할 것이 아니라, 근본적인 해결을 위해 구조물 철거를 검토해야 한다”고 강조했다.
김화영 기자 run@donga.com
