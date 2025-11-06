서울사이버대, 미국 앤더슨 대학과 업무협약 체결

서울사이버대학교(총장 이은주)가 지난 3일 미국 사우스 캐롤라이나주 앤더슨 대학교(Anderson University, South Carolina, USA, 이하 앤더슨 대학)와 서울사이버대 A동 501호에서 업무협약을 체결했다.
이번 협약의 목적은 학술협력을 촉진하고 교육, 문화, 기술적 유대를 강화하여 양측 간의 이해를 높이고 캠퍼스의 국제화를 지원하며, 각 지역 사회의 복지에 대한 기여도를 높이는 데 있다.
앤더슨 대학 측에서는 Dr. Evans P. Whitaker 총장과 Mrs. Cynthia D, Whitaker 총장 부인이 참석했으며, 초완대학교(Chowan University) Dr. Christopher M. White 전임 총장과 Mrs. Linda F. White 전임 총장 부인이 함께 했다. 서울사이버대 측에서는 이상균 이사장과 이은주 총장을 비롯한 학교 관계자들이 자리했다.
앤더슨 대학은 현재 4,519명의 학생과 학사·석사·박사 과정을 포함한 100여 개 전공을 운영하고 있으며, U.S. News & World Report의 ‘Best Online Programs’에서 최고 수준의 대학으로 평가받은 바 있다.
