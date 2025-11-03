‘정선의 힐링 명소’ 도사곡 휴양림, 새 단장 마치고 관광객 맞이

강원 정선의 힐링 명소인 ‘도사곡 휴양림’이 새 단장을 마치고 가을 관광객을 맞이한다. 3일 정선군에 따르면 사북읍 두위봉 자락의 체류형 관광지인 도사곡 휴양림의 리모델링 및 신축 공사를 완료했다.
정선군은 이번 공사를 통해 낡은 시설을 정비하고 최신식 편의시설과 공간 디자인을 갖춘 숙박시설로 탈바꿈시켰다. 총사업비 46억 원을 들여 1단지 7동의 기존 객실을 리모델링했고, 2단지 7동과 8인실 2동을 신축했다. 또 2단지 진입도로 정리와 휴양림 산책로 조성을 통해 방문객의 안전과 편의도 강화했다.
정선군은 이번 사업으로 이용객 불편이 해소된 것은 물론 쾌적한 숙박환경과 함께 자연 속 체류형 관광지로서의 매력이 한층 높아진 것으로 평가한다. 도사곡 휴양림은 지장천 계곡의 물소리를 배경으로 휴식을 취하거나 덱로드를 따라 산책하며 사계절 변화하는 숲의 풍경을 만끽할 수 있다. 외부는 숲속 경관과 조화를 이루도록 설계됐고 내부는 편의시설과 최신식 설비를 갖춰 방문객이 편안하게 머물 수 있는 공간으로 조성됐다.
도사곡 휴양림 펜션 및 야영장은 정선군시설관리공단 홈페이지(jsimc.or.kr)를 통해 예약할 수 있다. 신원선 정선군 관광과장은 “도사곡 휴양림 리모델링 및 신축공사 완료로 청정 자연 속에서 몸과 마음을 치유하고 편안한 휴식을 즐길 수 있는 최적의 환경을 갖추게 됐다”며 “가을 관광 성수기를 맞아 가족, 연인과 함께 자연 속 힐링을 경험하시길 바란다”고 말했다.
