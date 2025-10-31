경주 ‘APEC 효과’ 톡톡…명승지-굿즈샵에 외국인 발길 줄이어

크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 30일 경주 불국사를 둘러보며 연신 감탄사를 내뱉었다. 다보탑의 화려한 멋과 석가탑의 균형감 있는 미(美)가 조화롭게 배치된 것을 바라보면서 게오르기에바 총재는 “정말 놀랍다. 도대체 1000년 전 신라인들은 이 큰 돌들을 어떻게 옮겼나요”라고 묻기도 했다. 그는 동행한 아시아태평양경제협력체(APEC) 직원이 10원 동전의 다보탑을 보여주자 흥미롭게 살폈다.
이어 게오르기에바 총재는 불국사 주지 종천 스님과의 차담에서 수도 생활에 관심을 보였다. 그는 주지에게 “스님들은 마음이 흔들릴 때 어떻게 안정시키느냐. 오랜 시간 한 공간에서 도를 닦는 것이 힘들지 않느냐”며 질문했다. 이은정 APEC 준비단 대외협력과장은 “법당에 향도 직접 올리고, 불상도 유심히 바라보셨다. 경주 문화와 동양 철학에 관심이 유독 많으셨다”고 전했다.
게오르기에바 총리는 31일 APEC 정상회의 본회의 개막 1세션(디지털 협력을 통한 지역 도전 과제 대응 및 공동 번영 방안)에서 특별 기조연설을 하기 위해 경주를 방문했다. 문화 탐방은 하루 전날인 30일 불국사에서 시작했다. 이철우 경상북도지사가 게오르기에바 총재를 맞이하고, 청운교·백운교를 배경으로 한 기념 촬영 후 일정을 소화했다. 다음으로 경주민속공예촌을 방문한 게오르기에바 총재는 도예 명장이 직접 시연하는 토기 제작을 관람하며 토기 성형에서부터 소성까지 신라 전통 토기의 제작 과정을 흥미롭게 지켜본 후 명장이 제작한 전통 토기 작품도 감상했다.
마지막으로 한류(K)-Tech 전시관을 찾은 게오르기에바 총리는 이차전지·에너지·조선 등 핵심 산업부터 화장품, 웹툰에 이르기까지 대한민국의 산업을 총망라한 자료를 관람했다. 이 자리에서 그는 로봇 기술을 활용한 만화가 이현세 작가 풍의 초상 그리기, 화장품 체험도 했다. 얼굴 마사지를 받은 게오르기에바 총리는 “한국 여성들이 예쁜 이유를 이제야 알겠다”며 웃었다.
● APEC 효과 누리는 경주
경주가 APEC 효과를 톡톡히 누리고 있다. 문화관광뿐만 아니라 전통음식, 기념 굿즈까지 대박 조짐이다. 경주시는 내친김에 ‘투자 도시’ 도약을 꿈꾸고 있다.
31일 찾은 경북 경주시 황남동 황리단길은 ‘황남동의 경리단길’이라는 뜻을 가진 지역 대표 번화가다. 첨성대와 대릉원 돌담길 사이 약 1km 구간으로 예전엔 한옥 주택가였는데 카페와 식당, 한복대여점 등으로 리모델링하면서 전국적으로 유명해졌다.
오전이었음에도 황리단길은 이미 관광객들로 북적이고 있었다. 특히 외국인 관광객 중에서는 황리단길 대표 먹거리인 십원빵과 튀김 쫀드기, 황남빵 등을 손에 쥔 이들도 곳곳에서 눈에 띄었다. 황남빵을 한입 베어 문 외국인은 눈을 휘둥그렇게 뜨고 일행에게 엄지를 추켜세워 보였다.
세계적인 신드롬급 인기를 끌고 있는 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)에 등장하는 저승사자처럼 갓을 쓴 외국인들도 보였다. 이들은 대릉원 내 고분군을 배경으로 사진을 찍으며 즐거워했다. 태국 대표단으로 참여한 차이방 씨(34)는 “태국에서도 케이팝 등 한국 문화가 워낙 인기여서 ‘K-컬쳐’의 본향으로 알려진 경주에 대한 기대가 높았다”며 “역사와 현대적인 요소가 공존하는 경주의 모습은 세계 어느 곳에서도 내놓아도 독보적인 풍경인 것 같아서 매우 흥미롭게 보내고 있다”고 말했다.
대릉원의 꽃으로 불리는 천마총은 APEC 정상회의를 맞아 다음 달 16일까지 무료로 입장객을 받는다. 천마총 안에서 만난 미국인 관광객 도너번 씨(42)는 “원래는 서울만 관광할 예정이었는데 APEC 정상회의 개최지이고 트럼프 대통령도 방문했다고 들어서 경주를 찾았다”며 “택시를 타고 도시를 달리는데 차창 밖으로 보이는 도시 전체가 박물관 같았다”고 말했다.
경주역에 마련된 APEC 기념 굿즈 팝업스토어(임시 매장)에도 발길이 끊이지 않고 있다. 특히 경주에서 일정을 마치고 돌아가는 외국인들이 반드시 찾는 필수코스가 됐다. 팝업스토어에서는 한국관광공사와 문화체육관광부가 공동 주관한 대한민국 관광공모전 기념품 부문 수상작을 비롯해 국립박물관 굿즈를 판매하고 있다. 케데헌의 흥행으로 갓 모양의 굿즈와 한국 호랑이를 현대적으로 재해석한 굿즈가 인기를 끌고 있다고 한다. 한 캐나다인은 “딸이 케데헌 광팬인데 영화 속에 등장하는 한국 전통 요소가 녹아든 기념품을 선물로 고르고 있다. 품질도 아주 훌륭하다”며 엄지를 들어 보였다.
● 경주 블레저(비지니스+레저) 호응
“8세기에 바위를 이렇게나 정교하게 조각했다는 사실이 믿기지 않네요” 29일 오전 경북 경주시 석굴암. 30대 러시아인 마리아 씨가 가이드와 함께 석굴암 내부를 둘러보고 나와 놀란 표정으로 소감을 밝혔다. 마리아 씨는 APEC 정상회의 참가자를 위한 ‘문화관광 투어 프로그램’에 이날 참여했다. 보문관광단지 입구의 T1 환승센터에서 관광버스를 타고 출발해 석굴암과 불국사 등을 찾았다가 돌아오는 3시간 일정이었다.
마리아 씨는 불국사를 찾아 다보탑과 석가탑을 둘러보고 울긋불긋 단풍으로 물든 경내 풍경을 배경으로 기념사진을 촬영하기도 했다. 또 붉은색 신라왕의 곤룡포와 금빛 왕관을 착용한 뒤 행복한 표정을 지었다. 경주국립공원사무소가 정상회의에 참가하는 외국인을 위해 마련한 ‘신라 복식 체험’이었다.
이날 버스에는 탑승한 APEC 참가 외국인은 마리아 씨가 유일했다. 트럼프가 경주에 도착하는 등 각국 정상회의 참가자들이 바쁜 일정을 소화하느라 투어 프로그램에 참여할 겨를이 없었던 것으로 보인다. 화장품 제품을 수출입하는 해외 기업인 자격으로 경주를 찾은 마리아는 일정이 비교적 여유로워 시간을 낼 수 있었다고 했다. 마리아 씨는 “이 프로그램에 참여하지 못하고 귀국했더라면 분명 후회했을 것”이라고 말하며 만족감을 나타냈다.
APEC 준비지원단은 불국사 외에 한국의 선비 문화를 엿볼 수 있는 옥산서원과 양동마을, 신라시대 혼을 느낄 수 있는 대릉원과 경주박물관 등이 포함된 세계문화유산 등을 11개 투어 코스에 포함했다. 포항 등 먼 곳으로 떠나는 전일 코스의 경우 점심도 제공된다. APEC 준비지원단은 이와 같은 프로그램 운영을 위해 약 2억 원을 투입했다. 31일까지 이 프로그램 참가하는 외국인 수는 하루 평균 20명 안팎이었으나 정상회의 주요 일정이 끝나는 1, 2일 많은 참가자가 몰릴 것으로 예상된다.
● 세계적인 투자 도시 경주 기대감
지난달 29일에는 경주엑스포대공원에서 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관한 투자설명회(IR)가 열렸다. 캐나다와 중국, 튀르키예, 아랍에미리트, 인도, 남아공, 체코, 태국, 헝가리, 필리핀 등 10개국에서 온 외국인 투자자들이 경주의 산업 경쟁력과 문화적 매력을 체험했다.
같은 날 이곳 APEC 경제전시관에서는 주낙영 경주시장의 환영사와 함께 경북도·경주시의 투자 환경 브리핑도 열렸다. 참석자들은 경북 30여 개 기업 부스가 운영된 경제전시관과 경주타워를 둘러보며 지역 산업의 잠재력을 확인했다. 이어 첨성대, 대릉원, 천마총 등 역사 문화유산을 방문해 산업과 문화가 어우러진 경주를 체험했다.
경제전시관 천장에 설치된 파빌리온 돔에서는 지난달 28일부터 31일까지 국내외 대기업의 기술력을 선보이는 전시회와 체험관을 선보였다. 모빌리티와 로보틱스, 인공지능(AI)·스마트홈, 메타버스·확장현실(XR) 등 첨단 기술들의 향연을 볼 수 있었다.
경주시는 APEC을 계기로 구축한 지구촌 네트워크를 바탕으로 해외 투자기관과 장기 협력 채널을 확대할 계획이다. 주낙영 경주시장은 ““APEC 개최 도시로서 개방과 혁신, 포용, 지속가능성의 가치를 정책 전반에 반영할 것”이라며 “역사와 산업, 문화와 기술이 조화를 이루는 경주로 재도약 하도록 민관의 지혜를 모으겠다”고 말했다.
