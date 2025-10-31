전국 159개 문화재단, 내년 속초에 모인다

‘지역 상생·문화 동행 페스타’
강원 속초시가 ‘2026 지역 상생·문화 동행 페스타’ 개최지로 확정됐다. 이에 따라 내년에는 광역 17개, 기초 142개 등 총 159개 문화재단이 속초에 집결한다.
포럼-팝업 등 열어 연대 실현
30일 속초시에 따르면 한국지역문화재단총연합회가 주관하는 이 페스타 공모에 전국 4개 문화재단이 신청했으며 속초문화관광재단은 강원문화재단과의 협약을 통해 기초와 광역이 함께하는 운영 모델을 제안해 높은 평가를 받았다.
아직 페스타의 구체적 일정은 정해지지 않았지만 내년 중반기에 속초 도심을 포함한 시 전역에서 진행될 예정이다. 페스타는 지식공유포럼과 우수사례 팝업 전시, 라운드테이블, 문화버스킹, 로컬프리마켓 등으로 구성될 예정이다. 또 상도문 돌담마을, 설악산국립공원, 속초관광수산시장 등 속초의 명소를 둘러보는 문화투어도 진행된다.
한국지역문화재단총연합회는 전국지역문화재단연합회와 한국광역문화재단연합회가 지난해 8월 출범한 통합 법인이다. 총연합회는 설립 이후 첫 공동사업으로 ‘2025 지역 상생·문화 동행 페스타’를 7월 나흘 동안 부산에서 개최했다.
속초문화관광재단 이사장인 이병선 속초시장은 “이번 페스타는 우리 재단 출범 이후 처음 유치한 전국 단위 문화교류 행사로 속초시가 전국 문화재단 간 교류의 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “강원문화재단과의 협력을 통해 기초-광역 연대 모델을 실현하고, 문화재단 간 상생과 연대의 새로운 방향성을 제시하겠다”고 밝혔다.
