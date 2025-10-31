부산시청에 기부자 ‘명예의 전당’ 생겼다

가로 6m, 세로 3.1m 규모의 대형 벽면 전광판으로, 기부자를 예우하고 기부 문화를 활성화하기 위해 부산사회복지공동모금회 지정 기부금으로 설치됐다.
전광판에선 부산사회복지공동모금회에 1억 원 이상을 기부했거나 5년 이내 납부를 약정한 ‘아너 소사이어티’ 회원과 나눔명문기업을 비롯해 꾸준히 이웃 사랑을 실천해 온 개인과 기업 로고, 이들의 기부 철학 등을 볼 수 있다.
시청을 방문하는 시민 누구나 신용카드나 모바일 페이, 지역화폐 등으로 최소 1000원부터 소액 기부를 할 수 있는 키오스크도 설치했다. 저소득·취약계층과 장애인, 노인, 아동·청(소)년 등 분야에서 기부 목적과 기부 금액을 선택해 결제하면 기부 증서와 영수증을 발급해 준다. 기부 인증샷 촬영과 기부 내역 확인, 지인에게 기부 참여 메시지를 보내는 ‘기부 릴레이’ 기능도 담았다.
시에 따르면 부산은 고액 기부자가 서울에 이어 두 번째로 많은 도시다. 아너 소사이어티 회원은 395명으로 전국 2위, 올해 신규 회원은 22명으로 전국에서 가장 많다. 나눔명문기업도 88곳으로 전국 2위 수준이다.
댓글 0