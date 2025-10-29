“자아를 갖지 않는다”…18억 가로챈 ‘MZ조폭’ 투자사기단의 강령

특수부대 출신 간부가 주 1회 집체교육
“1. 자아를 가지지 않는다. 2. 명령에 복종한다…”
경찰, 도피 총책에 ‘은색수배’ 첫 요청
투자자문업체를 사칭해 ‘비상장 공모주에 투자하라’고 속여 18억 원을 가로채다가 붙잡힌 ‘MZ조폭’ 일당의 행동 강령이다. 경찰은 이들이 해외에 숨긴 범죄수익을 동결하기 위해 국내 최초로 인터폴 ‘은색 수배(Silver Notice)’를 요청했다.
29일 경기북부경찰청 반부패·경제범죄수사2대는 사기 및 범죄단체조직 혐의로 투자사기 조직원 등 56명을 검거하고 이 중 9명을 검찰로 송치했다고 밝혔다. 이들은 2023년 4월부터 지난해 8월까지 서울과 경기 의정부시·부천시 일대에서 투자자문업체를 사칭해 피해자 127명으로부터 18억 원가량을 가로챈 혐의를 받는다.
1992년생부터 2004년생까지 ‘MZ세대’로 구성된 이들은 친구나 선후배 관계였다. ‘자아를 갖지 않는다, 명령에 복종한다’는 행동 강령을 정해 2년 넘게 조직을 운영했고, 특수부대 출신 간부급 조직원이 주 1회 내부 집체교육을 진행하며 결속력을 다졌다.
피해자 대다수는 불법 투자 자문 채팅방(‘리딩방’)에서 손실을 본 투자자들이었다. 일당은 리딩방 피해자 명단을 입수해 “손실을 복구해주겠다”며 접근했고, 합법적인 투자업체를 사칭해 오픈채팅방으로 유인했다. 이후 “비상장 주식을 저렴하게 살 수 있다”며 투자금을 받아 챙긴 뒤 잠적했다. 피해액은 1인당 200만~4000만 원에 달했다.
지난해 9월 경찰이 조직 사무실을 급습하자 총책 A 씨(30대)와 간부 2명은 범죄수익 약 13억 원을 들고 필리핀으로 도주했다. 경찰은 이들을 인터폴 적색수배하고, 범죄수익금에 대해 기소 전 몰수·추징을 신청했다.
특히 해외 은닉 자산을 동결하기 위해 국내 최초로 인터폴 ‘은색수배’를 요청했다. 은색수배는 올해 1월부터 시범 운영 중인 제도로, 범죄수익의 추적·동결·환수를 목적으로 한다.
경찰 관계자는 “소셜네트워크서비스(SNS)에서 ‘손실보전’이나 ‘고수익 보장’을 내세운 투자 권유는 대부분 신종 사기일 가능성이 크다”고 강조했다.
이수연 기자 lotus@donga.com
