“자아 없이 시키는 것만 한다” 강령…MZ조폭, 18억 투자사기

조직원들은 1992년생부터 2004년생으로, 친구나 선후배 관계로 나타났다. 이른바 ‘MZ 조폭’을 표방하며 자신들만의 행동강령을 정해 2년 이상 범죄 단체를 운영했다.

뉴시스

경찰은 전국에서 접수된 같은 수법의 사건을 병합 수사하는 과정에서 이들의 근거지를 파악했다. 경찰이 수사망을 좁혀오자 총책 등 3명은 범죄 수익과 함께 외국으로 달아났다. 경찰은 인터폴 적색수배 등을 통해 총책 등을 쫓고 있다.