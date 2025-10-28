평택시, 2025 청소년 진로박람회 ‘꿈날’ 성황리 개최

평택시는 지난 23일부터 25일까지 평택 이충레포츠공원 광장에서 열린 2025 평택시 청소년 진로박람회 행사를 성황리에 마쳤다고 28일 밝혔다.
박람회에는 8500여명의 청소년과 교사, 학부모, 평택시민들이 참여했다. 특히 EBS와 함께하는 행사로 진행돼, EBS 중계차 체험과 EBS의 인기스타인 ‘뿡뿡이’와 ‘뚜앙이’ 등이 호응을 얻었다.
학생들은 온라인 사전 검사를 진행하고 결과에 따라 맞춤형으로 진로를 체험했다. 진로 체험은 부루마블 보드게임 형식으로 100여개의 부스를 미션을 수행하듯 즐길 수 있었다.
평일에는 학교 수업과 연계해 많은 학생이 행사장을 찾았으며, 주말에는 가족 단위 방문객의 발길이 이어져 부모가 자녀들의 관심사를 이해하는 소통의 장이 됐다.
행사에 참여한 한 학생은 “원래 큰 관심이 없었는데 특성화고 부스 참여 후, 마이스터고에 관심이 생겼다”며 진로 탐색에 도움이 되었다고 소감을 전했다.
정장선 시장은 “앞으로도 다양성과 미래 변화에 대비해서 현장과 연계된 진로 체험으로 학생들 진로 선택에 도움을 줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
