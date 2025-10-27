‘강제노동 논란’ 신안 염전, 문화유산 반납 신청

강제노동 사건으로 논란이 된 전남 신안군 증도 태평염전이 국가등록문화유산 지위를 스스로 반납하겠다고 국가유산청에 신청했다. 자연재해나 훼손이 아닌 소유주의 자발적 신청으로 말소 절차가 진행되는 것은 이례적이란 평가가 나온다.
26일 태평염전은 최근 태평염전과 석조 소금창고 등 두 건의 국가등록문화유산에 대한 등록 말소 신청서를 제출했다고 밝혔다. 태평염전은 의견서에서 “일제강점기 이후 염업 발달을 상징하는 산업유산으로 등록됐지만, 강제노동 사건으로 상징성과 사회적 의미가 심각히 훼손됐다”며 “더는 산업 발전사나 지역 생활사를 긍정적으로 상징하기 어려워 문화유산으로서의 가치를 유지할 수 없다”고 밝혔다. 또 “미국 관세국경보호청이 올해 4월 태평염전 천일염의 수입을 금지한 것은 국제사회가 이 유산을 인권 침해 산업의 상징으로 인식하고 있음을 보여준다”며 “공공적 보존의 명분이 사라졌다”고 덧붙였다.
1953년 조성된 태평염전은 국내 최대 단일 염전으로 전증도와 후증도를 잇는 둑 사이 갯벌 위에 만들어졌다. 2007년 비금도 대동염전과 함께 국가등록문화유산 제360호로 지정됐다.
