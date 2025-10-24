도심-남산 잇는 무장애 산책로 내일 개방

서울 도심에서 남산으로 이어지는 새로운 무장애 산책로 ‘남산 하늘숲길’이 시민과 관광객에게 개방된다. 서울시는 25일 용산구 남산 체력단련장에서 남산도서관까지 이어지는 1.45km 구간의 ‘남산 하늘숲길’을 개통한다고 23일 밝혔다. 남산의 가파른 경사와 좁은 보행로를 개선해 남녀노소 누구나, 보행 약자도 안전하게 오를 수 있는 산책로로 조성됐다.
이번 사업은 서울시와 산림청이 공동산림사업협약을 맺고 추진한 첫 사례다. 산림청이 국유림을 무상으로 제공하고 서울시가 예산을 부담해 산림 훼손을 최소화하며 친환경 공법으로 덱길을 설치했다. 산책로 노선은 나무가 없는 지형을 따라 정하고, 나무가 있는 구간은 우회하거나 구조물로 보호했다. 산책로 아래에는 야생동물 이동 통로도 마련됐다.
‘남산 하늘숲길’에는 도심과 숲이 어우러진 조망 포인트 8곳과 쉼터·정원 등 매력 포인트 8곳이 마련됐다. ‘노을전망대’는 유리 펜스로 둘러싸인 스카이뷰 포토존으로 서울 도심과 석양을 한눈에 담을 수 있다. ‘바람전망다리’는 메타세쿼이아 숲을 배경으로 공중에 떠 있는 듯한 개방감을 주며, ‘소나무쉼터’와 ‘건강정원’에서는 산림욕과 명상을 즐길 수 있다. 남산도서관 진입로에는 김소월 시비(산유화) 주변을 정비한 ‘소월정원’이 조성돼 문학적 감성을 더했다.
서울시는 하늘숲길 주변 훼손지에는 남산 자생종을 심고 소나무 400그루를 새로 식재했다. 지난겨울 눈 피해목은 버리지 않고 쌓아둬 곤충과 소생물이 서식할 수 있는 ‘생태 호텔’로 재활용했다.
남산체력단련장에는 비와 바람을 막을 수 있는 퍼걸러형 복합 헬스기구를 설치해 이용 편의도 높였다. 서울시는 상반기에 완공한 남측순환로 안전덱과 북측숲길에 이어 이번 하늘숲길 개통으로 남산 접근성이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.
이수연 서울시 정원도시국장은 “남산 하늘숲길은 시민 누구나 남산의 자연을 가까이서 체험할 수 있는 무장애 산책로”라며 “앞으로도 서울을 대표하는 명산 남산을 시민에게 온전히 돌려드릴 수 있도록 지속적으로 인프라를 확충하겠다”고 말했다.
