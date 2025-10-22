‘고문 사망’ 대학생 유해, 74일만에 가족 품으로

캄보디아에서 보이스피싱 등 범죄에 가담해 국내로 송환된 피의자 64명 가운데 59명이 구속됐다. 캄보디아 범죄단지에서 중국인 조직에 감금·고문당해 숨진 대학생 박모 씨(22)의 유해가 74일 만에 가족의 품으로 돌아왔다.
21일 경찰청에 따르면 송환된 피의자 64명 중 구속 전 피의자 심문을 받은 58명에 대해 법원이 구속영장을 발부했다. 이에 따라 구속자는 이미 영장이 발부된 1명을 포함해 총 59명으로 늘어났다. 경찰은 범죄 가담이 경미한 4명은 구속영장을 신청하지 않고 석방했다. 또 다른 1명은 검찰 단계에서 영장이 반려됐다.
한편 올 8월 캄보디아 캄포트주 보코르산 인근에서 숨진 채 발견된 박 씨의 시신은 한국·캄보디아 수사 당국의 합동 부검과 화장을 거쳐 21일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 박 씨는 “해외 박람회에 다녀오겠다”고 가족에게 알린 뒤 출국했으나, 대학 선배 홍모 씨(27)의 유인에 속아 자신의 명의 통장을 현지 중국인 보이스피싱 조직에 넘기려다 감금됐다. 이후 폭행과 고문을 당해 숨진 것으로 알려졌다. 박 씨의 유해는 이날 경북 안동으로 이송돼 유족에게 전달됐다. 경찰은 홍 씨 등 2명을 구속해 사건 경위를 조사하고 있다.
