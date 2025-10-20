때이른 초겨울 추위… 오늘 서울 5도, 강원 산지 첫눈

하루 새 아침 최저기온이 10도 안팎이나 떨어지면서 초겨울 추위가 찾아올 것으로 전망된다. 강원 영동과 경북 동해안 및 산지 등 비 예보가 있는 곳에서는 비가 눈으로 바뀌어 첫눈이 내리는 곳도 있을 것으로 보인다.
기상청에 따르면 20일 전국 아침 최저기온은 2∼14도로, 전국 아침 최저기온이 12.8도를 기록한 전날에 비해 10도가량 뚝 떨어질 것으로 예상된다. 주요 지역별로는 서울 5도, 인천·수원 4도, 춘천·전주 7도, 대전·세종 5도, 광주 8도, 대구 10도, 부산 15도, 제주 15도 등이다. 북쪽에서 남하한 찬 공기로 인해 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아질 것으로 보인다. 기상청은 “급격한 기온 변화로 인한 건강관리에 유의해야 한다”고 당부했다.
강원 영동과 경북 동해안 및 북동 산지, 경남권 동부에는 비가 내린다. 21일까지 이어지는 이번 비는 강원 영동에 10∼50mm가, 경상권은 5∼30mm가 예보됐다. 강원 북부의 해발고도 1200m 이상 높은 산지에는 1cm 안팎의 눈이 내릴 가능성도 있다. 일부 경기 내륙과 강원 내륙 및 산지, 충청권 내륙, 전북 동부 높은 산지에는 서리가 내리는 곳도 있을 것으로 예상된다.
22일까지 아침 최저기온이 곳에 따라 2도 안팎까지 떨어지는 추운 날씨가 이어지다 23일 아침 최저기온은 6도로 오르며 소폭 회복된다. 다만 다음 주에는 아침 최저기온이 곳에 따라 5도 이하로 떨어지는 초겨울 날씨가 이어질 것으로 보인다.
