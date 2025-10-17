경찰, 숨진 대학생 캄보디아로 보낸 대포통장 모집책 추가 검거

캄보디아 고문 살인 사건의 피해자인 대학생을 생전 캄보디아의 범죄 조직에게 보내 대포통장을 전달하게 한 모집책이 경찰에 붙잡혔다. 그는 한국에서 범죄수익금을 인출하는 역할도 했던 것으로 확인됐다.
경상북도경찰청 형사기동대는 17일 대포통장 모집책인 20대 A 씨를 검거했다고 밝혔다. 그는 앞서 8월 캄보디아 보이스피싱 범죄 조직에 의해 고문 끝에 숨진 대학생 B 씨를 캄보디아로 보낸 인물이다.
경찰에 따르면 A 씨는 지난달 구속된 대포통장 알선책 C 씨로부터 B 씨를 소개받았다. A 씨는 B 씨 명의로 통장을 개설하게 한 후 캄보디아로 출국케 하여, 현지 범죄조직에 전달케 한 혐의(전기통신금융 사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등)를 받고 있다.
경찰은 8월 캄보디아 현지에서 사망한 채 발견된 대학생 B 씨가 대포통장 모집책들과 연락한 정황을 포착하고 수사에 착수했다. 이후 C 씨를 지난달 검거해 구속했고, 그 다음으로 A 씨를 인천에서 붙잡았다.
경북 경찰 관계자는 “A 씨를 대상으로 B 씨를 캄보디아로 보낸 경위와 상선 등 관련자가 더 있는지를 조사한 후, 수사내용을 검토해 향후 구속 수사할 방침”이라고 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
