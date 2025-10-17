동아일보

임은정, 백해룡에 수사 전결권 부여…동부지검 내 ‘작은 경찰서’ 꾸린다

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 17일 11시 51분

코멘트

글자크기 설정

동부지검 마약 외압 수사 합수팀에 파견 지시를 받고 첫 출근한 백해룡 경정이 16일 서울 동부지검에서 취재진 질문을 받고 있다. 뉴스1
동부지검 마약 외압 수사 합수팀에 파견 지시를 받고 첫 출근한 백해룡 경정이 16일 서울 동부지검에서 취재진 질문을 받고 있다. 뉴스1
임은정 검사장이 이끄는 서울동부지검이 ‘세관 마약 수사 외압 의혹’ 합동수사팀으로 파견된 백해룡 경정에게 팀장으로서 전결권을 부여하기로 결정했다.

17일 법조계에 따르면 동부지검은 백 경정을 포함한 5명의 수사관으로 구성된 이른바 ‘백해룡 팀’을 꾸려 작은 경찰서처럼 운영할 방침인 것으로 전해졌다.

이에 따라 백 경정은 본인이 고발인이거나 피해자가 될 수 있는 ‘외압’ 사건을 제외한 세관 마약 의혹 등에 대해 직접 수사에 착수하고, 영장 신청과 검찰 송치 등을 주요 절차를 지휘하게 된다. 동부지검 소속이지만 독자적 판단에 따라 수사 개시와 결재를 수행할 수 있는 팀장 권한을 행사할 수 있게 된 것이다.

경찰팀을 이끄는 백 경정의 사무실은 동부지검 청사 10층에 마련됐다. 백 경정 사무실 컴퓨터에는 경찰 내부망이 연결돼 있어 언제든 수사 개시가 가능한 것으로 전해졌다.

앞서 백 경정은 전날 파견 발령 후 첫 출근을 하면서도 검찰을 주축으로 한 합동수사팀을 ‘불법단체’라고 비판하며 강한 불만을 드러낸 바 있다. 그는 “공직자로서 신념이 흔들린다”며 “검찰 최고 지휘부가 의혹과 관련돼 있다. 검찰은 수사 대상”이라고 했다. 그는 또 최소 25명 이상이 참여하는 별도 수사팀을 구성해야 한다고 주장했다.

#백해룡 경정#세관 마약 수사#외압 의혹#합동수사팀#전결권 부여#수사 개시#서울동부지검
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스