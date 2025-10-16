본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
외국인도 반한 K푸드의 맛… “나도 김밥 한입만~”
동아일보
입력
2025-10-16 03:00
2025년 10월 16일 03시 00분
홍진환 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251016/132569874/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
15일 오후 서울 송파구 가락몰 쿠킹 스튜디오에서 코리아 푸드 쿠킹클래스에 참가한 외국인들이 김밥을 만든 뒤 시식하고 있다. 이날 행사에는 20개국 외국인 48명이 참가해 김밥과 떡볶이, 빈대떡 등을 직접 만들었다.
#K푸드
#코리아 푸드 쿠킹클래스
#김밥
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“수익 40% 배분”…‘도이치 의혹’ 김건희 통화 녹음 법정서 공개
이번엔 선관위장 국감 이석 놓고 공수 바꾼 여야
또 정권 밀어낸 Z세대 시위… 네팔 이어 마다가스카르 정부 붕괴
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0