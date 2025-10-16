동아일보

외국인도 반한 K푸드의 맛… “나도 김밥 한입만~”

  • 동아일보
15일 오후 서울 송파구 가락몰 쿠킹 스튜디오에서 코리아 푸드 쿠킹클래스에 참가한 외국인들이 김밥을 만든 뒤 시식하고 있다. 이날 행사에는 20개국 외국인 48명이 참가해 김밥과 떡볶이, 빈대떡 등을 직접 만들었다.

#K푸드#코리아 푸드 쿠킹클래스#김밥
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
