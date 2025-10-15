보이스피싱 3000만원 잃은 60대 가장, 한달뒤 투신 사망

60대 가장이 수천만 원대 전화사기(보이스피싱) 피해를 당한 뒤 한 달 만에 숨지는 비극이 발생했다.
광주지법 형사합의11부(부장판사 김송현)는 15일 통신사기피해환급법 위반 혐의로 불구속 기소된 김모 씨(24)에게 징역 2년을 선고하고 법정구속했다고 밝혔다.
김 씨는 지난해 1월 3일 오후 1시경 전북 익산시 거리에서 60대 A 씨로부터 2000만 원을 건네받은 뒤 경기도로 이동해 모르는 사람에게 전달하는 등 한 달 동안 광주, 전남 장성, 전북 군산·전주, 인천 등 전국을 돌며 6명에게서 총 8차례에 걸쳐 2억3000만 원을 가로챈 혐의를 받고 있다.
김 씨에게 지시를 내린 전화사기 조직은 A 씨를 비롯한 피해자 6명에게 “낮은 이자로 대출을 해주겠다”, “개인정보가 유출됐다”는 등의 거짓 전화를 걸어 돈을 가로챘다. 조직은 범행을 총괄하는 총책, 사기 수법과 현금 수거 절차를 지시하는 관리책, 사기 전화를 담당하는 콜센터 유인책, 피해자에게 직접 접근해 돈을 받아오는 현금 수거책, 그리고 대포통장과 조직원을 모집하는 모집책 등으로 구성돼 있었다.
이 조직은 김 씨와 같은 ‘수거책’을 모집하기 위해 취업사이트를 통해 접근하고, 실제 존재하지 않는 가짜 회사 홈페이지까지 만들어 구직자를 속였다. 최근 캄보디아에서 발생한 한국인 대학생 납치·살해 사건처럼, 이들 조직은 ‘고수익 알바’로 현혹해 청년들을 범죄에 끌어들이고 있다.
재판 과정에서 피해자 6명 중 한 명이 보이스피싱 피해 후 사망한 사실이 확인됐다. 동아일보 취재를 종합하면, 피해자 A 씨는 지난해 1월 김 씨에게 2000만 원을, 다음 날 다른 수거책에게 1000만 원을 추가로 건넸다. 총 3000만 원을 사기당한 A 씨는 한 달 뒤인 2월, 아파트에서 투신해 숨졌다.
경제적으로 어려움을 겪던 그는 거액의 피해를 입고도 가족에게 알리지 않았으며, 유서도 남기지 않았다. 가족들은 A 씨가 사망한 뒤 경찰 수사 과정에서야 보이스피싱 피해 사실을 알게 됐다. 가족들은 양형조사 과정에서 “A 씨는 전화사기를 당하고 극단적인 선택을 했다”고 진술했다. 평범한 60대 가장이 전화사기 조직의 희생양이 된 것이다.
전과가 없던 취업준비생 김 씨는 2023년 12월 취업사이트에 이력서를 올린 후 ‘스크린골프용품 회사’로부터 전화를 받았다. 그는 실제로 회사 홈페이지를 확인했지만, 그것은 사기 조직이 만든 가짜 사이트였다. 김 씨는 ‘골프연습장 청결검사’나 ‘골프용품 거래액 수금’ 등을 명목으로 현금을 전달받는 일을 했고, 시간당 1만2000원과 특별수당을 포함해 하루 10만~20만 원의 일당을 받았다.
변호인은 “김 씨는 자신이 전화사기단의 수거책이었다는 사실을 뒤늦게 알고 모든 증거를 경찰에 자진 제출했다”며 “형편이 어려워 피해 회복을 하지 못한 것에 큰 죄책감을 느끼고 있다”고 밝혔다. 이어 “전화사기 조직이 취업준비생과 청년들을 교묘히 속여 범행에 가담하게 만들고 있다”고 덧붙였다.
재판부는 “김 씨가 미필적으로나마 전화사기 조직의 존재를 인식하고 범행에 가담했다”며 “다수의 피해자가 발생했고, 그중 한 명은 극단적인 선택에 이르렀다는 점을 고려해 형량을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.
