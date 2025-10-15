집에서 세차 하는법?…옥상서 물뿌려 주변까지 ‘물 벼락’ [e글e글]

광주광역시의 한 건물 옥상에서 주민이 호스로 물을 뿌리며 지상에 주차된 차량 위로 물줄기를 쏘는 듯한 모습이 포착돼 논란이 일고 있다. 이 장면은 온라인 커뮤니티를 통해 확산되며 “민폐 중의 민폐”라는 비판이 쏟아지고 있다.
14일 자동차 전문 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 “광주 북구의 한 건물 옥상에서 주민이 호스로 물을 뿌리며 차량을 세차하는 모습”이라는 내용의 글과 영상이 올라왔다.
영상에는 3층 건물 옥상에서 도로 쪽으로 물줄기가 쏟아지는 장면이 담겨있다. 물줄기는 도로 옆에 주차된 한 승합차 지붕에 집중됐고, 주변의 다른 차량들도 물세례를 맞았다.
제보자는 “옥상에서 호스를 가지고 본인 차를 세차하는 거 같은데, 위에서 냅다 물을 뿌리는 걸 보고 황당했다”고 전했다.
영상을 본 누리꾼들은 “남의 차 얼룩 다 지겠네” “물 줘서 차 키우냐?” “창의적인 민폐다” “주변 차들도 다 세차해 줘라”라고 지적했다.
고층 건물에서 물을 뿌리는 행위는 단순한 민폐를 넘어 안전 문제로도 이어질 수 있는만큼, 생활 속 기본적인 배려와 상식이 절실하다는 지적이 나온다.
박태근 기자 ptk@donga.com
