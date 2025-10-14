아기울음 사과 쪽지에…“우리 모두 울면서 컸죠” 댓글 릴레이[e글e글]

“아이가 시도때도 없이 울어 죄송하다”는 메모가 아파트 엘리베이터에 붙자 주민들이 따뜻한 댓글로 응원했다는 사연이 화제다.
최근 소셜미디어(SNS) ‘쓰레드’에는 ‘어느 아파트의 따듯한 축하’라는 제목의 게시물이 올라왔다.
사연 속 부부는 엘리베이터에 “지난 9월 12일, 선물처럼 아기 천사가 태어났다”고 반가운 소식을 전했다.
이어 “인생은 뜻대로 되지 않는다더니 요즘 아기와 같이 생활하면서 이게 무슨 의미인지 온 몸으로 체감 중”이라며 “저희 부부의 의사와 상관없이 아기가 시도때도 없이 울곤 한다”며 육아 고충을 토로했다.
그러면서 “이른 아침, 늦은 시간에 혹 시끄럽더라도 너른 마음으로 너그러이 이해해주신다면 정말 감사하겠다. 미리 죄송하다. 한 분 한 분 직접 찾아뵙고 인사드려야 마땅하나 그러지 못하는 점 양해 바란다”고 사과했다.
● 이웃들 “우리 모두 울면서 컸다. 소음 걱정말라”
그러자 주민들은 편지 여백에 축하와 응원의 글을 적었다. 주민들은 “축하해요! 건강하게 키우세요”, “우리 모두 울면서 자랐습니다. 엄빠 두분 다 화이팅 하세요”, “육아 파이팅”이라는 글이 달렸다.
한 이웃 주민이 ‘공주님인가요, 왕자님인가요?’라고 묻자 부부는 “공주님입니다”라고 아이의 성별을 밝히기도 했다.
또 다른 주민은 고양이 스티커를 붙이며 “축하한다냥”이라고 문구를 적기도 했다.
해당글을 본 누리꾼들은 “아직도 세상은 살만하다”, “태어난 지 얼마 안된 아기를 키우는건 정말 고난 그 자체인데 이웃 주민들이 이걸 이해해줘서 마음이 따뜻해진다”, “사람 사는 냄새가 나서 참 보기좋다”, “요즘은 층간소음이라고 해서 예민한 반응을 보일만 한데 이웃 주민들이 기쁘게 반응해 주는것만으로도 축복이다” 등의 반응을 보였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
