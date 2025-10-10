생수 속 초미세플라스틱 10분 만에 잡는다

부산대 연구팀, 신속 검출법 개발
눈에는 보이지 않는 초미세플라스틱을 현장에서 10분 만에 검출할 수 있는 휴대용 기기가 부산대에서 개발됐다.
결과 촬영-분석 휴대용 장치 제작
부산대는 미생물학과 이은희 교수연구팀이 형광 기반 측방유동분석법을 활용해 크기 200nm(나노미터·1nm는 10억분의 1m) 이하 초미세플라스틱을 신속하게 검출하는 방법을 개발했다고 9일 밝혔다.
우리가 마시는 수돗물과 생수 등에 포함된 초미세플라스틱은 머리카락 굵기의 수만분의 1에 불과할 정도로 매우 작아 육안 관찰이나 검출이 어려웠다. 몸 안으로 유입되면 쉽게 배출되지 않아 건강에 악영향을 줄 수 있다는 점이 문제로 지적됐다. 지금껏 수억 원대 장비로 복잡한 분석을 거쳐야 검출할 수 있었기에 현장에서 즉시 확인할 수 없었다.
이에 연구팀은 플라스틱 표면에 잘 달라붙는 형광물질과 초미세플라스틱을 붙잡는 고분자 물질을 활용해 새로운 검출 기술을 개발했다. 이 기술은 폴리스타이렌과 폴리염화비닐 등 5종의 초미세플라스틱을 L당 9.3∼163.9㎍ 수준까지 검출할 수 있다. 검출과 분석 등에 걸리는 시간은 약 10분에 불과하다. 또 연구팀은 검출 결과를 즉시 촬영하고 분석할 수 있는 휴대용 장치도 함께 제작해 현장에서 초미세플라스틱 오염 여부를 실시간으로 확인할 수 있도록 했다.
이은희 교수는 “이번 기술을 수질·식품 안전 관리에 적용하면 갈수록 심각해지는 초미세플라스틱 오염 문제에 더욱 적극적으로 대응할 수 있을 것”이라고 말했다.
해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘저널 오브 해저더스 머티리얼스(Journal of Hazardous Materials)’ 5일자에 게재됐다.
김화영 기자 run@donga.com
