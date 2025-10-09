연초 피우는 30대 男, 9년 만에 20% 뚝…“냄새 눈치”

2024년 국민건강영양조사에 따르면 권련형 연초를 피우는 30대 남성 비율이 지난해 28.5%로 9년 전인 2015년(48.0%)보다 19.5%포인트(P) 떨어진 것으로 조사됐다 .
같은 기간 19~29세 남성과 40대 남성의 일반 담배 흡연율도 각각 22.6%, 36.9%로 16.1%포인트, 8.9%포인트씩 하락했다.
반면 50대 이상 남성의 일반담배 흡연율과 2015년 대비 증감률은 50대(34.1%, ―2.4%), 60대(26.4%, +0.3%p), 70대 이상(13.5%, ―3.5%p) 등으로 큰 변화가 없었다.
적극적인 사회활동으로 대면 접촉이 상대적으로 많은 연령층에서 일반 담배 흡연율이 크게 감소한 것이다. 연초가 풍기는 냄새가 상대방에게 혐오감을 준다는 인식이 작용한 것으로 풀이된다.
실제로 일반담배와 액상형·궐련형 전자담배, 기타 담배를 아우르는 ‘담배제품 사용률’ 감소폭은 그에 한참 못 미쳤다. 담배제품 사용률 통계는 2019년부터 발표됐는데, 지난해 30대 남성의 담배제품 사용률(40.1%)은 2019년보다 4.9%포인트 내리는 데 그쳤다. 같은 기간 30대 남성의 일반 담배 흡연율은 10.7%포인트 내렸다.
같은 기간 19∼29세 남성의 담배제품 사용률 감소 폭(10.5%p)도 일반담배 흡연율 감소 폭(15.2%p)보다 밑이다. 40대 남성의 경우 일반담배 흡연율은 1%p 내렸지만, 담배제품 사용률은 오히려 1.6%p 올랐다.
전자담배 등 대체제 사용이 늘어난 것이 일반담배 흡연율 감소에 영향을 미친 걸로 추정되는 대목이다. 일부 흡연자는 건강에 덜 해로울 것이란 생각에 전자담배를 이용하지만, 전자담배도 유해하기는 마찬가지라는 게 전문가들의 지적이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
