귀성길 남부 최대 80㎜ 비… 수도권 보름달 보기 힘들듯

시간당 30㎜ 폭우 내리는 곳도
3, 4일 제주-남해안 풍랑특보 가능성
5, 6일 수도권-강원 지방에 비 예보
추석 연휴 첫날인 3일과 4일 남부 지역과 제주도를 중심으로 최대 80mm 이상 비가 예보됐다. 추석 전날과 당일에는 수도권과 강원 지방에 비가 예상돼 보름달을 보기 어려울 수 있다. 비가 내리는 지역의 귀성 및 귀경객은 교통안전에 유의해야 한다.
2일 기상청에 따르면 서해상에서 발달한 저기압 영향으로 이날 밤부터 4일까지 전국 곳곳에 산발적인 비가 내린다. 2일 밤 충남과 전라, 제주를 시작으로 내리는 비는 3일 새벽 충북과 경남권에, 이날 오후 들어 강원 영동과 경북권으로 확대된다. 충청권과 경북 내륙, 전남 남해안에는 4일 새벽까지, 강원 영동과 경상권 해안 및 제주도에는 이날 오전까지 강수가 이어진다.
전남 해안과 제주도에는 4일까지 30∼80mm의 비가 예보됐다. 산지나 해안가 등 비가 많이 내리는 곳에는 최대 120mm 이상이 내릴 가능성도 있다. 특히 3일 새벽부터 낮 사이 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있을 것으로 보인다. 짧은 시간에 강한 비가 집중될 수 있는 만큼 산간 계곡과 하천 인근에서는 각별한 주의가 필요하다.
이 밖에 전남 내륙과 경남 남해안에는 20∼60mm, 전북 10∼40mm, 경남 내륙 5∼40mm, 경북 5∼30mm, 충청과 강원 영동에는 5∼20mm가 내릴 것으로 예상된다. 기상청은 “같은 시군구 내에서도 지역 간 강수량 차이가 클 수 있다”며 “최신 기상 정보와 실시간 레이더 영상을 참고해야 한다”고 밝혔다.
제주와 남해안을 중심으로 강풍이 불면서 서·남해상에 풍랑이 거세게 일 것으로 보인다. 3, 4일 이들 지역에는 파도가 높게 일며 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다. 귀성 및 귀경길 해상교통 이용객들은 사전에 운항 정보를 확인해야 한다.
5, 6일에는 수도권과 강원 지방에 비가 예상된다. 강원 영동 지역은 동풍의 영향으로 6일 오후까지 비가 이어질 수 있다. 8일을 전후로는 한반도 남쪽에서 태풍이 발달할 가능성이 있다.
올 추석에는 휘영청 밝은 보름달을 깨끗하게 바라보기는 어려울 것으로 보인다. 추석 당일 한반도 서쪽과 남쪽에서는 하늘이 흐린 가운데 고개를 내민 보름달을 보겠지만 강원 영동 등 동쪽에서는 오후까지 흐리고 비가 이어지면서 구름에 보름달이 가려질 전망이다.
당분간 평년과 비슷하거나 약간 높은 기온을 이어갈 것으로 보인다. 3일 아침 최저기온은 15∼21도, 낮 최고기온은 20∼25도로 예보됐다. 추석 당일 아침 기온은 13∼22도, 낮 기온은 20∼27도로 예상된다.
