박정보 서울경찰청장, 명동 찾아 “외국인 혐오범죄 엄정대응”

박정보 신임 서울경찰청장이 추석 명절을 앞두고 서울 중구 명동 관광특구 등을 방문해 시민과 외국인 관광객을 대상으로 한 혐오범죄에 대한 엄정 대응을 강조했다.
박 청장은 1일 외국인 관광객들과 시민들로 붐비는 서울 중구 명동 관광특구를 찾아 치안 활동을 점검하며 관광객을 대상으로 한 혐오와 차별, 폭행과 폭언 등 불법행위를 엄정 대응하라고 주문했다.
그는 현장 근무자들에겐 “외국인 관광객들이 대한민국의 품격에 걸맞는 안전과 환대를 느낄 수 있도록 세심하게 살펴달라”고 강조했다.
경찰은 시민과 외국인 관광객 모두의 안전한 추석을 위해 기동순찰대 등 경찰력을 집중배치하고, ‘허위 폭탄 테러 협박’ 등 사회적 불안을 조성하는 공중협박죄 등에 대해 무관용 원칙으로 대응한다는 방침이다. 경찰은 명절 전통시장을 방문하는 시민들의 편의를 위해 지난달 1일부터 이달 9일까지 주변 도로에 한시적으로 주·정차를 허용하고 있다.
아울러 박 청장은 이날 3월 헌법재판소 탄핵 심판 경비 근무 중 뇌졸중으로 쓰러진 경찰관이 입원한 병문을 방문해 가족들에게 위로를 했다.
