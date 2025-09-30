“배터리 전원 꺼져 있었다”더니 화재 2시간42분뒤 차단

소방청, 국정자원 CCTV 영상 제출
신고 6분 뒤 도착 “확산 우려 없다”
피해자 찾다 뒤늦게 배터리 확인
재발화 30여분 지나서야 전원 꺼
26일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 5층에서 리튬이온 배터리를 옮기던 중 발생한 화재 당시 배터리 전원 차단이 최초 신고 후 3시간 가까이 지나서야 이뤄진 것으로 파악됐다. 정부가 “화재 당시 전원이 꺼져 있었다”고 설명한 것과 배치되는 정황이다.
29일 국회 행정안전위원회 소속 윤건영 더불어민주당 의원이 소방청에서 제출받은 자료에 따르면 배터리 전원은 최초 신고 2시간 42분 뒤인 오후 11시 2분에야 차단됐다. 화재 신고는 26일 오후 8시 20분 접수됐고, 소방 선발대는 6분 뒤 현장에 도착했다. 당시 소방은 연소 확대 위험이 크지 않다고 판단해 인명 검색을 우선 진행했다.
그러다 오후 9시 44분이 돼서야 5층에 있던 배터리 192개를 확인했다. 오후 10시 32분 배터리에서 불길이 다시 치솟았고, 재발화 30여 분이 지난 뒤에야 전원이 차단됐다. 화재 신고 후 거의 3시간 동안 배터리 전원이 켜져 있었던 것이다.
배터리 전원 차단은 2차 폭발과 연소 확산을 막는 핵심 조치로, 지연될 경우 피해가 커질 수 있다. 앞서 국정자원은 “작업자들이 비상전원장치(UPS)에서 배터리를 분리할 때 전원을 내렸다”고 밝힌 바 있다. 화재 전 전원이 차단돼 있었다는 설명이었다.
결국 불은 추가 인력 투입 등 대대적인 진화 작업 끝에 최초 신고 21시간 40분 만에야 완진됐다. 이 과정에서 96개 정부 서비스 서버가 전소됐고 647개 서비스가 한때 가동 중단됐다.
경찰은 화재 당시 국정자원 건물 5층 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석과 국립과학수사연구원의 정밀 감식을 통해 전원 차단 문제 등을 포함해 정확한 발화 원인을 규명할 계획이다. 경찰은 배터리 분리 과정에서 작업자들이 전동드라이버(드릴)를 사용했는지도 조사 중이다. 전동드라이버로 나사를 풀 때 발생한 불꽃이 리튬이온 배터리에 옮겨붙어 화재로 이어졌을 가능성을 배제하지 않고 있다.
