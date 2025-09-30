남도의병역사박물관 전시해설사 교육생 모집

30명 뽑아… 내달 13일까지 신청
전남도는 내년 3월 개관하는 남도의병역사박물관에서 활동할 전시해설사와 교육·체험 강사 양성을 위해 다음 달 13일까지 교육생 30명을 모집한다고 밝혔다.
전문가 특강-역사 교육 등 진행
이번 교육을 통해 관람객에게 수준 높은 전시 해설과 안내 서비스, 전시와 연계된 교육·체험 프로그램을 제공할 전문 인력을 양성할 계획이다.
교육은 △남도의병역사박물관 상설전시 △임진왜란 전후 남도의병의 활동 △대한제국 전후 남도의병의 활동 △특별전시 및 소장 유물 △수료 예정자 현장 시연 △전문 해설사 특강 등 다양한 프로그램으로 진행된다.
참가 신청은 전남도 누리집(jeonnam.go.kr) 고시·공고란에서 양식을 내려받아 작성 후 e메일(pjh0512@korea.kr)로 접수하면 된다. 최종 합격자는 다음 달 16일 개별 통보한다.
박중환 남도의병역사박물관 개관준비단장은 “‘남도의병’이라는 주제를 쉽고 재밌게 전달해 감동을 주는 전문인력 양성을 목표로 교육을 추진하고 있다”며 “앞으로 박물관을 도민과 함께하는 역사적 문화 공동체 허브로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
지난해 3월 착공한 남도의병역사박물관은 총사업비 422억 원을 투입해 나주시 공산면 신곡리 일대 지상 1층, 지하 1층 규모로 조성된다. 상설전시실, 기획전시실, 무명의병 추모전시실, 어린이박물관, 카페테리아, 수장고 등을 갖출 예정이다.
정승호 기자 shjung@donga.com
