인터넷 우체국·금융 ‘올스톱’…우편 배달은 오프라인 전환

과학기술정보통신부 우정사업본부는 국가정보자원관리원 화재로 27일 현재 인터넷우체국 등 우편서비스와 우체국 예금·보험 등 금융서비스 제공이 불가능한 상태라고 밝혔다.
이는 전날 오후 8시 20분경 대전 유성구에 있는 국정자원 5층 전산실에서 리튬배터리 화재가 발생한 여파다. 국가정보자원관리원에서 관리하는 정보 시스템은 총 647종으로, 현재 사용이 마비된 시스템은 70여개로 파악되고 있다.
우편서비스의 경우 27일에 배달하는 소포우편물은 오프라인 체계로 전환해 배달할 예정이며, 시스템 복구 일정에 따라 신속하게 우편서비스를 재개할 수 있도록 준비하고 있다.
다만 우체국금융의 경우, 입·출금 및 이체, ATM기 이용, 보험료 납부 및 보험금 지급 등 모든 서비스가 중지된 상태다.
우정사업본부는 “입·출금 및 이체 서비스 중단에도 우체국예금 및 보험 계약 유지에는 영향이 없으며, 보험료 납부, 환급금 대출 상환 지연에 따른 피해가 없도록 조치할 예정”이라고 밝혔다.
곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “우체국을 이용하는 국민들께 불편을 드려 송구하며, 서비스 정상화를 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
