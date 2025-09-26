인천대교서 차량 세운 운전자 또 실종…이달에만 4번째

인천대교 갓길에 차량을 세운 운전자가 실종돼 해경이 수색에 나섰다.
26일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 3시 39분경 “차량 정차 후 해상으로 추락한 사람이 있다”는 인천대교 상황실의 신고가 접수됐다. 출동한 해경은 대교 주탑 인근 갓길에 세워진 차량을 발견한 뒤 40대 남성으로 추정되는 운전자가 추락한 것으로 보고 경비함정 3척을 투입해 해상을 수색 중이다.
이달 들어 인천대교에 차량을 정차한 운전자가 추락한 사례는 A 씨를 포함해 총 4건이다. 지난 9일과 22일, 하루 전인 25일에도 발생했다. 이들 모두 30대로 해상에서 숨진 채 발견됐다.
인천대교는 2009년 개통한 이후 80건이 넘는 투신 사고가 발생해 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다. 인천대교는 사람의 보행 진입이 불가능해 차량만 진입할 수 있다. 이에 2022년 교량 갓길에 차량 주정차를 막기 위한 드럼통 1500개가 설치됐으나 긴급 상황 대응을 위해 지난달 모두 철거된 상태다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지