노동부 장관실에 휘발유 방화 시도 50대 체포

안전화 인증기준 미달 제재에 민원

고용노동부 장관실에 휘발유를 뿌리고 불을 지르려던 50대 민원인이 현장에서 체포됐다.

25일 노동부에 따르면 이날 오후 5시 30분쯤 정부세종청사 노동부 6층 장관 집무실에 휘발유를 들고 찾아가 불을 붙이려 한 A 씨가 특수공무집행방해 혐의로 현장에서 경찰에 체포돼 조사를 받고 있다. A 씨는 휘발유가 담긴 페트병을 숨긴 채 청사로 들어왔고 장관실 앞에 휘발유를 뿌리면서 “민원을 제기했는데 왜 반응이 없냐. 감사 담당 공무원을 만나게 해 달라”고 소리친 것으로 알려졌다. 청사 경호 인력과 경찰 등의 제지로 실제로 불이 붙지는 않았다.

안전화 업체 사장인 A 씨는 산업안전보건법 인증 기준에 미달하는 신발을 납품했다가 제재를 받은 뒤 수차례 민원을 제기했다고 한다. 그는 방호 직원과 소지품 검색대가 있는 정식 출입구가 아닌 다른 경로로 건물에 진입한 것으로 전해졌다. 세종청사에서 외부인은 신분 확인, 얼굴 인식 등 절차를 거쳐야 내부로 진입할 수 있다.

김영훈 노동부 장관은 사무실에 없었고 현장에서 인명 피해는 없었다. 다만 청사 6층에서 일하던 직원들이 대피하는 등 소동이 빚어졌다. 노동부 관계자는 “범행 동기와 자세한 경위를 파악 중”이라고 말했다.

최혜령 기자 herstory@donga.com
