연예인 소액 기부 비난에…이경실 “당신들은 했나” 쓴소리

개그우먼 이경실이 연예인 기부를 둘러싼 ‘금액 논란’에 대해 소신을 밝혔다. 그는 “하는 게 어디냐”며 기부의 의미가 금액보다 실천 그 자체에 있다고 강조했다.
■ 이경실 “드러내든 숨기든, 기부가 중요한 것”
이경실은 23일 공개된 유튜브 채널 ‘신여성’ 영상에서 개그맨 이선민, 조혜련과 함께 기부를 주제로 대화를 나눴다.
이선민이 “기부를 몰래 할 것이냐, 아니면 공개할 것이냐”고 묻자, 이경실은 “하는 게 어디냐. 드러내면 또 어떠냐”고 단호히 답했다. 이어 “연예인이라고 큰 금액을 내야 한다는 시선이 있는데, 적게 했다고 비난하는 사람들은 정작 기부를 해봤는지 묻고 싶다. 너무 웃긴 일”이라고 말했다.
조혜련도 “션이 광복절 기념으로 81.5㎞를 달리며 기부했다”며 “방식이 달라도 진심이 중요하다”고 거들었다.
■ 연예인 기부, 왜 항상 논란이 되나?
이경실의 발언은 최근 연예계에서 반복돼온 ‘기부액 논란’을 떠올리게 한다.
배우 이시언은 2020년 코로나19 확산 당시 100만 원을 기부했지만, 일부 네티즌으로부터 “금액이 적다”는 비판을 받았다. 그는 예능 프로그램에서 “SNS에 ‘왜 100만 원만 했냐’는 댓글이 달려 억울했다”고 토로했다.
그룹 코요태도 올해 산불 피해 복구 성금 3000만 원을 기부했으나 “세 명이 합쳐서 그 정도냐”는 지적에 직면했다. 멤버 빽가는 라디오 방송에서 “다른 연예인들과 비교하며 악성 댓글을 받아 큰 상처가 됐다”고 밝혔다.
■ “기부는 금액 아닌 진심”…이경실이 전한 메시지
연예인들의 기부는 재난 상황마다 주목받지만, 금액을 두고 논란이 반복돼왔다. 이경실은 “기부의 가치는 액수보다 행동에 있다”며 금액 논란에 선을 그었다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
