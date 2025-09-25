물 건너 오던 제주 딸기 모종 “이제부턴 섬 안에서”

제주특별자치도 농업기술원은 최근 7000주 이상의 고품질 딸기 모종 생산에 성공했으며, 내년부터 도내 농가에 단계적으로 보급할 계획이라고 25일 밝혔다.
제주의 딸기 재배 면적은 지난해 기준 43㏊에 달하며, 연간 조수입(매출)은 120억8000만 원에 이르는 고소득 작목이다.
그동안 대부분의 딸기 농가는 육지에서 모종을 구입해 사용해 왔다. 외부에서 들여온 모종은 품질이 고르지 않아 겨울철 수확기에 생산량이 떨어지는 경우가 많았다. 딸기는 영양번식작물로 바이러스 등 각종 병에 감염되지 않은 우량묘 사용이 재배 성공의 90%를 차지할 정도로 중요하다.
이에 농업기술원은 2024년부터 유관기관과 생산 농가와 협력해 도내 우량묘 자급을 위한 생산·공급 체계를 단계적으로 구축했다. 이 체계의 핵심은 ‘원원종’이라 불리는 최고급 품질의 기본 모종을 제주에서 직접 생산하는 것이다. 원원종은 실험실에서 질병이 없는 상태로 배양된 식물체로, 마치 순종 혈통처럼 이후 생산되는 모든 모종의 기반이 되는 ‘원조 모종’이라 할 수 있다.
현재 7000주 이상의 원원종 생산에 성공했으며, 2026년부터 이를 농업기술센터와 시범 농가 4곳에 우선 공급할 예정이다. 이후 10만 주 이상으로 대량 증식해 점차 도내 전체 농가로 보급망을 확대한다.
농업기술원 관계자는 “도내에서 딸기 모종을 자급하게 되면 농가의 비용 부담이 줄어들고, 보다 이른 시기에 모종을 심을 수 있어 생산성과 수익 향상에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.
