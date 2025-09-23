나전칠기 젓가락 등 만들며 ‘케데헌’ 특별 체험

26, 27일 ‘세계공예페스티벌’
세계 12개국의 전통 공예를 한자리에서 즐길 수 있는 ‘세계공예페스티벌’이 열린다. 무형유산 보유자와 국내외 공예 작가들이 참여해 다채로운 프로그램을 선보인다.
서울공예박물관은 26일부터 27일까지 이틀간 ‘2025 세계공예페스티벌’을 개최한다고 22일 밝혔다. 모든 프로그램은 무료로 진행되며, 사전 예약과 현장 접수를 통해 누구나 참여할 수 있다.
첫날인 26일에는 국내에서 활동 중인 외국인 공예가들의 특별 강연이 마련된다. 핀란드 출신 유리공예가 안나리사 알라스탈로가 ‘불과 호흡으로 빚은 유리’를 주제로 창작 여정을 소개하고, 미국 출신 방송인 마크 테토는 외국인의 시선에서 본 한국 공예의 아름다움을 전한다.
27일에는 아시아 유럽 중동 남미 등 12개국의 공예품을 직접 만들어 볼 수 있는 13개 체험 부스가 운영된다. 체코 유리공예, 폴란드 종이공예, 헝가리 달걀공예 등 평소 접하기 어려운 전통 기법을 배울 수 있다.
최근 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 주제로 한 특별 체험도 열린다. 노리개와 나전칠기 젓가락 만들기, OST를 활용한 ‘커버댄스 챌린지’ 등 참여형 프로그램이 준비돼 있다.
김수정 서울공예박물관장은 “이번 페스티벌이 세계 공예문화를 이해하고 교류하는 첫 무대가 되길 바란다”며 “공예를 감상하는 데 그치지 않고 직접 만들고 배우며 그 가치를 체감하는 시간이 되길 기대한다”고 말했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
