로맨스스캠-피싱-노쇼-코인까지…종합사기 조직 ‘자룡 형님파’ 검거

태국 파타야에 본거지를 두고 ‘로맨스 스캠’(연애 빙자 사기)과 코인 사기 등을 벌인 범죄 조직이 경찰에 붙잡혔다.
22일 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 범죄단체가입·활동 및 통신사기피해환급법 위반 혐의로 범죄 단체 ‘룽거컴퍼니’ 조직원 25명을 검거했다고 밝혔다. 이 중 21명은 구속했다. 경찰은 총책인 중국 국적 남성 A 씨(31) 등 9명은 국제 공조를 통해 현지에서 추가로 체포해 구금했으며, 국내 송환을 추진하고 있다.
이들은 A 씨를 중심으로 태국에서 ‘룽거컴퍼니’를 조직하고 지난해 7월부터 1년간 로맨스 스캠팀, 코인 사기팀, 노쇼 사기팀, 기관사칭 사기팀 등을 구성해 국내에 거주하는 한국인 878명을 상대로 약 210억 원을 편취한 혐의를 받는다.
‘룽거컴퍼니’라는 이름은 A 씨의 예명인 ‘자룡’에서 따온 것으로 알려졌다. 자룡의 ‘용’은 중국어 발음으로 ‘룽’인데, 여기에 ‘형님’을 뜻하는 ‘거’를 붙여 ‘룽거’라는 이름이 탄생한 것으로 추정된다.
이 조직은 A 씨와 그를 보좌하는 본부장 3명, 한국 국적의 각 팀장과 하부 조직원으로 구성됐으며, 체계적으로 운영됐다.
팀장급들이 조직원들의 여권을 수거하고 외출·외박·출퇴근 시간·휴대전화 사용 등을 제한했다. 단체 워크숍을 가고 범행 우수자에겐 포상을 내렸다. A 씨와 갈등이 있는 조직원에겐 특수 폭행과 상해가 가해졌다.
이들 조직은 단일 수법을 이용하던 기존 범죄 조직과 달리 종합적으로 사기 행각을 벌였다고 경찰은 설명했다.
코인 사기팀은 로또 추천 사이트 가입비용 환급, 개인정보 유출 보상 명목으로 가짜 코인을 매수하게 했다. 노쇼 사기팀은 군부대 등으로 속여 물품을 준비해 달라며 대리 구매를 유도한 뒤 공범이 납품 업체를 가장해 돈을 가로채는 방식이었다. 기관사칭 사기팀은 피해자 명의 계좌가 사건에 연루됐으니 가짜 사이트를 통해 자산을 보호해야 한다고 속인 것으로 조사됐다.
수사는 지난 6월 ‘아들이 현지 범죄 조직에 감금됐다’는 한 조직원 부친의 신고로 시작됐다. 한국 영사관의 공조 요청을 받은 태국 경찰은 같은 달 파타야의 한 리조트를 급습해 피의자 20명을 검거했다. 수사팀은 세 차례 태국으로 가 증거물을 확보한 뒤 도주 중이던 A 씨 등 9명을 검거했다. 5명은 국내로 자진 귀국한 뒤 붙잡혔다. 이후 조직은 와해했다.
경찰은 A 씨가 운영하거나 연계된 태국 내 다른 사무실 또는 조직이 있을 가능성을 염두에 두고 범행에 이용된 데이터베이스(DB) 입수 경위와 범죄 수익에 대한 수사를 이어갈 방침이다.
