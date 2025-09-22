흉가체험 유튜버, 산청 폐리조트서 또 시신 발견

흉가체험 유튜버가 또 시신을 발견했다. 이번엔 경남 산청 폐리조트. 지난해에도 폐건물 인근 차량 안에서 시신을 발견해 신고했던 그 유튜버다.
최근 유튜버 ‘도사우치’는 자신의 유튜브 채널에 “삼가 고인의 명복을 빕니다”라는 제목의 영상을 올리며 당시 상황을 공개했다.
■ 폐건물서 촬영중이던 유튜버, 송장벌레 앞 보더니…
유튜버는 경남 산청군의 한 폐리조트를 촬영하던 중 3층 복도 끝 객실에서 시신 1구를 발견했다. 객실 앞에는 남성용 구두 한 켤레가 놓여 있었고, 문과 창문은 비닐로 밀봉된 상태였다.
리조트는 2023년 8월 화재로 운영을 중단한 뒤 올해 여름 산사태까지 겪으며 방치돼 왔다. 유튜버는 방 안에서 송장벌레 사체가 쌓여 있는 것을 보고 이상함을 느꼈고, 곧 시신을 발견했다고 설명했다.
■ 경찰에 신고하자 “내부 사진좀 찍어달라”
유튜버는 즉시 건물을 빠져나와 경찰에 “사람이 죽어 있다”고 신고했다. 그러나 경찰은 “내부 사진을 찍어 달라”고 요청했고, 그는 다시 건물 안으로 들어가 사진을 찍어 전송했다.
이후 경찰이 출동해 유튜버의 안내를 받아 객실 내부를 확인했다.
■ “왜 시민을 홀로 들여보냈나” 경찰 대응 비판
이 같은 사실이 알려지자 누리꾼들은 “무슨 일이 있을 줄 알고 시민을 다시 들여보냈냐”, “경찰이 할 일을 민간인에게 떠넘긴 것 아니냐” 등 비판을 쏟아냈다.
■ 유튜버 “경찰 욕하지 말라…내가 자발적으로 촬영”
논란이 커지자 도사우치는 해명했다. 그는 “경찰이 내가 이미 현장에 있는 줄 알고 사진을 부탁한 것”이라며 “밖에 나왔다고 하니 굳이 들어가지 않아도 된다고 했다. 경찰은 열심히 일했으니 욕하지 말아달라”고 강조했다.
한편, 그는 지난해 8월에도 폐건물 인근에 주차된 차량에서 시신을 발견해 경찰에 신고한 바 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
