‘청탁 의혹’ 통일교 한학자 총재 오늘 구속 영장심사

통일교의 윤석열 정부 정·관계 로비 의혹 정점으로 지목된 통일교 한학자 총재(사진)가 22일 구속 갈림길에 선다. 김건희 특검(특별검사 민중기)이 국민의힘 권성동 의원에 이어 한 총재 신병까지 확보하게 되면 윤석열 전 대통령 부부를 겨냥한 특검 수사도 탄력이 붙을 것으로 전망된다.
서울중앙지법은 22일 오후 1시 30분 한 총재에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다. 한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)과 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 또 2022년 4∼7월 건진법사 전성배 씨(구속 기소)를 통해 김건희 여사(구속 기소)에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 적용됐다.
특검은 권 의원에게 건네진 불법 정치자금이 윤 전 대통령 부부에게 전달된 것으로 보고 수사를 이어 가고 있다. 윤 전 본부장이 2022년 1월 5일 권 의원에게 전달한 ‘관봉권’ 형태의 현금 1억 원 중 절반인 5000만 원이 든 상자 포장지에 임금을 뜻하는 ‘왕(王)자’가 자수로 새겨진 사실을 파악했다고 한다. 특검은 이 돈이 당시 대선 후보였던 윤 전 대통령에게 흘러간 게 아닌지 의심하고 있다. 윤 전 대통령은 대선 후보 당시인 2021년 10월 손바닥에 왕 자를 적고 경선 TV토론회에서 나서 논란이 된 바 있다.
통일교 측은 21일 입장문을 통해 “한 총재는 어떤 정치적 청탁이나 금전 거래를 지시한 적 없고, 모든 사무를 지시하거나 관리하는 건 제도적으로 불가능하다”고 밝혔다.
국민의힘 당원명부 관리업체 압수수색으로 통일교 신도로 추정되는 당원 11만여 명의 명단을 확보한 특검은 이 중에서 1만여 명이 한 총재의 지시로 조직적으로 당원으로 가입한 게 아닌지 확인하고 있다.
