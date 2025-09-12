대전 공공기관 8곳, 올 하반기 83명 뽑는다

26일부터 내달 2일까지 접수
대전시는 올해 하반기(7∼12월) 시 산하 8개 공공기관에서 신규직원 83명을 뽑는다고 11일 밝혔다.
이번 통합채용에는 시 산하 대전도시공사, 대전교통공사, 대전관광공사, 대전시설관리공단, 대전테크노파크, 대전정보문화산업진흥원, 대전문화재단, 대전청년내일재단 등 8개 기관이 참여한다. 채용 인원은 일반직 41명, 공무직 42명 등 총 83명이다. 이 가운데 일반직은 공개경쟁 18명, 경력경쟁 23명이며, 공무직은 공개경쟁 15명, 경력경쟁 27명이다. 원서 접수는 9월 26일 오전 10시부터 10월 2일 오후 6시까지 대전시 공공기관 통합채용 홈페이지에서 하면 된다. 한 사람당 한 개 기관, 한 가지 분야에만 지원할 수 있다.
시험은 1차 필기시험(11월 8일 예정)과 2차 서류전형, 면접시험으로 진행된다. 필기시험은 공공기관에서 요청한 과목에 대해 시가 주관해 실시하며, 서류전형과 면접시험은 기관별 전형 일정에 따라 개별 시행된다.
채용 관련 문의는 필기시험 채용 전반은 시 인사혁신담당관, 서류전형과 면접시험은 각 공공기관에 하면 된다.
