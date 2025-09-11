“진해신항 관리할 경남항만공사 설립해야”

박 지사, 간부회의서 검토 지시
경남도가 창원시 진해신항을 포함한 지역 항만을 관리할 ‘경남항만공사’ 설립을 검토하고 있다. 부산항 신항과 창원시 진해신항으로 구성된 ‘부산항’의 주요 기능이 앞으로 진해신항 중심으로 옮겨갈 가능성을 염두에 둔 것이다.
박완수 경남도지사는 최근 간부회의에서 “부산항만공사의 명칭을 변경하고 경남이 추천하는 항만위원 1명을 추가해 달라고 해양수산부와 부산항만공사에 요청했으나 받아들여지지 않고 있다”며 “추가 요구가 반영되지 않을 경우 경남 자체 항만공사 설립을 적극 검토하라”고 지시했다.
박 지사의 이 같은 발언은 부산항만공사 운영에서 경남의 목소리가 제대로 반영되지 못하고 있는 현실과 맞물려 있다.
진해신항은 2031년까지 1단계로 9개 선석을 개장하고, 2040년까지 총 21개 선석을 새로 건설할 계획이다. 완공 시 물동량 측면에서 항구의 무게 중심이 경남으로 이동할 전망이다. 이에 따라 주요 항만 기능이 진해신항 중심으로 재편되는 만큼, 공사 명칭을 ‘부산경남항만공사’로 바꾸고 항만위원 추천권도 확대해야 한다는 것이 경남도의 입장이다.
부산항만공사는 2004년 설립 이후 현재까지 부산 2명, 경남 1명으로 위원 추천권을 유지하고 있다. 국민의힘 이종욱 국회의원(경남 창원진해)은 명칭 변경과 항만위원 추천 권한 정상화를 담은 항만공사법 일부개정안을 올해 2월 대표 발의한 상태다.
경남도 관계자는 “부산항 신항의 항만과 배후지 등 관련 기반의 절반 이상이 경남 지역에 속하는 만큼, 공사 명칭과 항만위원 추천권도 이에 걸맞게 운영돼야 한다”며 “경남의 목소리가 공정하게 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0