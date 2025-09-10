BNK금융 자회사 2곳, 부산으로 이전

벤처투자-자산운용 이전 결정
3개 분야 3조7000억 원 투입
전략-신해양강국펀드도 조성
금융 취약층에 9000억 원 지원
BNK금융그룹이 지역 경제 활성화를 위해 3개 분야에 총 3조7000억 원을 투입하기로 했다. 또 계열사 2곳의 본사를 서울에서 부산으로 이전하기로 결정했다.
BNK금융은 8일 ‘지역경제 희망사업 토론회’를 열고 △생산적 금융 △포용금융 △책임금융 등 3대 전략과 세부 방안을 마련했다고 9일 밝혔다. 이날 토론회는 빈대인 그룹 회장과 계열사 대표 전원이 참석한 가운데 진행됐다. BNK금융 관계자는 “정부의 지역균형발전 경제 정책, 해양수산부 부산 이전, 동남권투자공사 설립 등 메가 이벤트에 맞춰 시너지를 창출할 수 있는 협업 과제를 발굴하기 위한 전략 회의”라고 설명했다.
먼저 지역경제의 성장 동력을 확보하기 위해 생산적 금융 확대를 최우선 과제로 추진한다. 이를 위해 2조6000억 원을 배정했다. 세부적으로는 지역 기업을 선도기업, 성장 잠재기업, 중소기업으로 구분하고 맞춤형 자금 지원을 통해 성장 동력을 키우기로 했다. 또 북극항로 개척 금융, 해양 신사업 분야 벤처기업 지원 펀드 조성 등 전방위적 지원으로 지역 특화산업 육성을 주도하겠다고 강조했다.
혁신 벤처기업과 스타트업에 대한 투자도 확대한다. BNK벤처투자는 전략펀드를, BNK자산운용은 신해양강국펀드를 각각 조성해 지역 특화산업 성장 지원에 동참하기로 했다. 특히 이날 회의에서는 두 계열사의 본사를 서울에서 부산으로 이전하기로 결정했다. BNK금융은 지난해부터 부산시와 기회발전특구와 관련한 계열사 이전 문제를 논의해 온 것으로 알려졌다. 최근 해양수산부와 산하 공공기관 이전이 빠르게 추진되자 영업망 선점을 위해 이전을 공식화한 것으로 업계는 보고 있다. 그룹 관계자는 “지역 경제를 이끌 미래 산업을 육성하고 유니콘 기업을 발굴하는 데 전력을 다하겠다”고 말했다.
포용금융 정책은 소상공인과 금융 취약계층 지원에 초점을 맞췄다. 이를 위해 남구 BNK부산은행 본점에 ‘지역경제 희망센터’를 열고, 소상공인을 대상으로 채무조정·만기 연장 등의 금융지원과 맞춤형 교육 프로그램을 포함한 경영개선 컨설팅을 제공하기로 했다. 금융 취약계층의 부채 탕감과 채무 조정 지원도 포함된다. 여기에 9000억 원을 투입한다.
책임금융 정책은 지역 산업 현장의 안전 문제 해결에 방점을 뒀다. 2000억 원을 들여 안전보건평가보고서 발급과 산재 예방 컨설팅을 지원하고, 각종 시설 개선 금융도 제공하기로 했다.
BNK금융 관계자는 “지금은 부산 지역 경제가 장기 저성장에서 벗어나 성장의 전환점을 맞은 중요한 시기”라며 “회복과 성장의 희망이 될 수 있도록 지역 금융으로서 최선을 다하겠다”고 강조했다.
