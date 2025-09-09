사전연명의료의향서 300만명 돌파…“마지막 순간 고통스럽게 연명하지 않을 것”

크게보기 5일 서울 광진구 국립연명의료관리기관에서 ‘사전연명의료의향서 300만 등록 기념식’이 열렸다. 왼쪽부터 홍창권 국가생명윤리정책원장, 300만 번째 등록자 최광수 씨, 최영숙 대한웰다잉협회장, 박영식 대한웰다잉협회 상담사, 조정숙 국립연명의료관리본부 본부장. 국립연명의료관리기관 제공

사전연명의료의향서

작성자 300만 명 돌파를 기념해 5일 서울 광진구 국립연명의료관리기관에서 기념식이 열렸다. 사전연명의료의향서란

임종 과정에서 치료 효과 없이 임종 기간만 연장하는 연명 치료를 거부하는 문서다.

이날 기념식에서 국립연명의료관리기관은 사전연명의료의향서 300만 번째 작성자인 최광수 씨(64)와 최 씨의 의향서 작성을 도운 박영식 대한웰다잉협회 상담사, 의향서 작성 상담 및 등록을 담당하는 기관인 대한웰다잉협회에 기념패를 수여했다.

최 씨는 “어머니가 돌아가시기 전 6년간 병원에 누워 콧줄을 달고 계시는 모습

을 지켜봤다”며 “저는 마지막 순간을

고통스럽게 연명하지 않겠다고 마음

먹었다”고 의향서 작성 계기를 설명했

다. 박 상담사는 “의향서를 작성하면 아플 때 치료를 받지 못한다는 등 현장에 남아 있는 오해를 풀고 정확한 정보를 전달하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

국립연명의료관리기관에 따르면 지난달까지 303만4831명이 의향서를 작성했다.

이는 19세 이상 인구의 6.8%에 해당하는 수치다. 65세 이상 고령층 작성률은 21.1%로 집계됐다.

홍창권 국가생명윤리정책원장은 “삶의 마지막 순간을 스스로 준비하고 가족이 함께 존엄을 지켜내는 문화가 점차 뿌리내리고 있음을 보여준다”며 “앞으로도 국민이 두려움이 아닌 준비와 존엄으로 마지막을 맞이할 수 있도록 연명의료결정제도를 보완해 나가겠다”고 말했다.