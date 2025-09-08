서울사랑상품권 2755억원, 추석 앞두고 사흘간 발행

할인율 기존 5%에서 7%까지 확대
서울시가 추석을 앞두고 지역 경제 활성화를 위해 총 2755억 원 규모의 ‘서울사랑상품권’을 발행한다. 이번 상품권은 할인율을 기존 5%에서 7%로 확대해 시민들에게 더 큰 혜택을 제공한다.
7일 서울시에 따르면 서울사랑상품권은 16일부터 18일까지 3일간 자치구별로 발행된다. 11개 자치구(중구·용산구·성북구·서대문구·양천구·강서구·구로구·금천구·동작구·관악구·강남구)에서는 지역상품권 결제 시 결제 금액의 2∼5%를 상품권으로 환급해 주는 이벤트도 진행된다. 지역상품권 할인율(7%)까지 고려하면 최대 12%의 할인 혜택을 누릴 수 있다.
시는 원활한 구매를 위해 자치구별 발행 일정을 분산했다. 16일에는 용산구·서초구·중랑구·관악구·동대문구·동작구·성북구·종로구·영등포구에서, 17일에는 강북구·도봉구·마포구·성동구·노원구·강동구·송파구·강서구·중구에서, 18일에는 금천구·은평구·강남구·광진구·서대문구·양천구·구로구에서 발행된다.
서울사랑상품권은 ‘서울페이플러스’ 모바일 앱에서 1인당 월 50만 원까지 구매할 수 있으며, 최대 150만 원까지 보유할 수 있다. 구매 후 미사용 시 전액 취소도 가능하다. 이해선 서울시 민생노동국장은 “추석맞이 서울사랑상품권 발행은 할인율을 7%로 높여 명절을 앞두고 내수 침체로 어려움을 겪는 소상공인과 시민 모두에게 실질적인 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 지역경제 활성화와 민생 안정을 위한 정책적 노력을 이어가겠다”고 말했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
