흉기 들고 편의점 털려던 30대, 도주하다 시민들에 붙잡혀

부산의 한 편의점에서 흉기를 들고 금고 털이를 시도한 30대 남성이 인근에 있던 시민들의 도움으로 붙잡혔다.
4일 부산 동부경찰서는 특수강도미수 혐의로 30대 남성 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.
경찰에 따르면 A 씨는 이날 0시 47분경 부산 동구 초량동의 한 편의점에 들어가 20대 여성 종업원을 흉기로 위협하며 금고를 열라고 강요한 혐의를 받는다.
당시 종업원은 금고 앞을 몸으로 가로막으며 A 씨의 지시를 거부했다. 이에 A 씨는 편의점 밖으로 도주했다.
종업원은 즉시 밖으로 A 씨를 뒤따라 나와 주변에 도와달라고 외쳤다. 인근을 지나던 40대 남성과 30대 남성은 이 소리를 듣고 A 씨를 150m가량 쫓아가 붙잡았다.
이후 112 신고를 받고 출동한 경찰이 A 씨를 검거했다. 경찰은 정확한 범행동기 등을 조사한 뒤 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.
경찰은 검거에 도움을 준 종업원과 시민 2명에게는 표창장·보상금 등을 수여할 계획이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
