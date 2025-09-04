‘교육대학원 석사 취소’ 김건희, 중등교원 자격도 박탈

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 중등학교 2급 정교사 자격을 박탈당한 것으로 확인됐다. 김 여사가 이의 신청을 하지 않을 경우 교원 자격 취소는 그대로 확정된다.
4일 교육계에 따르면 서울시교육청은 최근 김 여사의 중등학교 2급 정교사 자격을 취소하기로 했다. 앞서 김 여사는 1999년 ‘파울 클레(PaulKlee) 회화의 특성에 관한 연구’ 논문으로 숙명여대 교육대학원에서 석사학위를 받아 해당 교원 자격증을 얻었다.
그러나 숙명여대는 지난 6월 논문 표절을 이유로 김 여사의 교육대학원 석사 학위를 취소했다. 이후 후속 조치로 숙명여대는 서울시교육청에 김 여사의 교원자격증을 취소해 달라고 요청한 것으로 전해졌다. 서울시교육청은 7월부터 ‘중등학교 2급 정교사’ 자격증 취소 절차에 착수한 바 있다.
‘초중등교육법’에 따르면 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 자격증을 받은 경우’ 자격증은 취소 대상이 된다. 또 ‘행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정’과 ‘교원자격검정령 시행규칙’에 따르면 해당 대학의 장은 소재지 관할 교육감에게 자격의 취소 처분을 신청해야 한다.
