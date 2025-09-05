고교추천전형 면접 폐지… 수능 최저 적용

이화여자대학교(총장 이향숙)는 2026학년도 수시모집에서 전체 모집 정원 3269명의 64%인 2092명을 선발한다. 전형별로는 학생부교과(고교추천전형)로 377명을 선발한다. 학생부종합(미래인재전형)은 서류형과 면접형으로 분리 모집하며 미래인재전형-서류형은 910명, 미래인재전형-면접형은 206명을 선발한다. 논술전형으로는 297명을 선발한다.
올해 수시모집에서 주목할 만한 전형별 주요 변화 및 특징은 다음과 같다.
학생부교과(고교추천전형)의 가장 큰 변화는 면접 폐지와 수능최저학력기준 적용이다. 2단계 면접을 폐지하고 교과 100%로 일괄 합산해 선발한다. 수능최저학력기준은 인문·자연계열 모두 국, 수, 영, 탐(사·과) 중 2개 영역 합 5 이내다.
학생부종합(미래인재전형-서류형)은 910명을 모집한다. 학생부 기반의 서류평가 100%로 선발하며 면접은 실시하지 않는다. 올해 인문계열의 수능최저학력기준이 완화돼 인문계열은 국, 수, 영, 탐(사·과) 4개 영역 중 2개 영역 등급 합 5(국어 포함) 이내, 국제학부는 국, 수, 영, 탐(사·과) 4개 영역 중 2개 영역 등급 합 5(국어 포함) 이내 및 영어 2등급 이내다. 그 외 모집단위는 전년도와 동일하다. 자연계열은 국, 수, 영, 탐(사·과) 2개 영역 등급 합 5(수학 포함) 이내, 의예과는 국, 수, 영, 탐(사·과) 4개 영역 등급 합 5 이내, 약학전공은 국, 수, 영, 탐(사·과) 4개 영역 등급 합 6 이내, 스크랜튼학부는 국, 수, 영, 탐(사·과) 3개 영역 등급 합 5 이내다.
올해 신설된 학생부종합(미래인재전형-면접형)은 206명을 모집한다. 1단계에서 학생부 기반의 서류평가 100%로 모집단위의 5배수를 선발한다. 2단계에서는 1단계 70%와 면접 30%를 합산해 반영한다. 면접은 수능 이후 치르며 수능최저학력기준을 적용하지 않는다.
학생부종합(고른기회전형)과 학생부종합(사회기여자전형)은 학생부 기반의 서류평가 100%로 선발한다. 올해 수능최저학력기준을 모두 폐지했다.
논술전형은 논술 100%로 학생부종합(미래인재전형-서류형)과 동일한 수능최저학력기준을 적용해 총 297명을 선발한다. 올해부터 새롭게 의예과 5명을 논술전형으로 선발한다. 모집단위 특성에 따라 각기 다른 유형의 논술고사를 치른다.
특기자전형(어학, 국제학)은 올해 모두 폐지돼 선발하지 않는다.
한국음악과, 무용과, 스크랜튼학부 자유전공의 경우 수시모집으로만 전원 선발한다. 따라서 한국음악과, 무용과 지원자는 수시모집 예체능실기전형으로, 스크랜튼학부 자유전공 지원자는 수시모집 미래인재전형(서류형, 면접형) 또는 논술전형으로 지원해야 한다. 디자인학부와 체육과학부를 선발하는 예체능서류전형은 본교 활동보고서 양식을 제출해야 한다.
학생부에 학교 폭력 관련 기재사항이 있을 경우 학생부교과(고교추천전형)의 추천 대상에서 제외된다. 다른 모든 전형에서 학교 폭력 조치사항 1∼7호는 전체 전형 총점의 최저 10%∼최고 60%를 감점 적용하며 8∼9호는 부적격 처리한다.
