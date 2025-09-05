바이오메디컬학과 신입 30명 첫 선발

2026학년도 서울과기대 입시의 가장 큰 변화는 바이오메디컬학과의 신설이다. 2026학년도 모집 정원은 30명이며 수시에서 고교추천전형(학생부교과) 7명, 창의융합인재전형(학생부종합) 14명, 농어촌학생전형(학생부종합) 2명을 선발한다.
두 번째는 자유전공학부 운영 내용의 변경이다. ST자유전공학부는 1학년 수료 후 본인이 희망하는 학과(부)를 선택할 수 있으며 자유전공학부_단과대학은 1학기(또는 2학기) 수료 후 해당 단과대학 내에서 본인이 희망하는 학과(부)를 선택할 수 있다. ST자유전공학부는 수시 논술전형에서 168명을 선발한다. 자유전공학부(창의융합대학)는 고교추천전형(학생부교과)으로 25명, 창의융합인재전형(학생부종합)으로 25명을 선발한다.
세 번째는 학생부교과 반영 방법 변경으로 기존에는 반영계열별 진로선택과목 전 과목을 반영했으나 올해부터는 상위 3개 과목의 성적만 반영해 산출한다.
고교추천전형(학생부교과)은 526명을 선발한다. 국내 정규 고등학교 2023년 2월 이후 졸업(예정)자로 소속 고등학교장의 추천을 받은 자가 지원할 수 있다. 3개 학기 이상 국내 고교 성적 취득자 중 3학년 1학기까지 반영 교과목 90단위 이상 성적 산출이 가능해야 한다. 수능최저학력기준은 2개 영역 합 7등급이다. 자유전공학부(창의융합대학) 모집단위는 교과 전형으로 25명을 선발한다.
학교생활우수자전형은 478명을 선발한다. 1단계에서 서류 100%로 3배수를 선발하고 2단계는 1단계 성적 70%, 면접 30%로 최종 합격자를 선발한다. 면접평가에서는 제출 서류를 통해 학업역량(35%), 진로역량(40%), 공동체역량(25%)을 평가한다.
창의융합인재전형(학생부종합)은 85명(3.4%)을 선발한다. 창의융합대학의 인공지능응용학과, 지능형반도체공학과, 미래에너지융합학과 및 에너지바이오대학의 바이오메디컬학과 신입생을 선발하는 전형이다. 전형방법은 학교생활우수자전형과 동일하다. 올해는 85명 중 25명을 자유전공학부(창의융합대학) 모집단위에서 선발한다.
논술전형은 168명을 선발한다. 학생부 교과성적 30%, 논술성적 70%로 합격자를 선발하며 시험시간은 100분, 문항은 3개다. 수능최저학력기준이 없으며 시험은 수학, 수1, 수2, 미적분 내에서 출제된다.
조형대학은 실기전형으로 72명을 선발한다. 1단계는 학생부교과 100%로 10배수를 선발하고 2단계 실기 100%로 합격자를 선발한다. 실기 주제는 시험 당일 제시된다.
