바이오메디컬학과 신입 30명 첫 선발

  • 동아일보
[2026 대입 수시 필승전략]

김주한 입학처장
서울과학기술대학교(총장 김동환)는 2026학년도 신입생 2516명의 69.6%인 1752명을 수시모집에서 선발한다. 수시모집 전형별로는 △고교추천전형(학생부교과) 526명 △학교생활우수자전형 478명 △창의융합인재전형(학생부종합) 85명 △기회균형전형(학생부종합_국가보훈대상자, 기회균등, 농어촌학생) 177명 △논술전형 168명 △실기전형 72명이다. 원서접수는 오는 8일부터 12일까지다.

2026학년도 서울과기대 입시의 가장 큰 변화는 바이오메디컬학과의 신설이다. 2026학년도 모집 정원은 30명이며 수시에서 고교추천전형(학생부교과) 7명, 창의융합인재전형(학생부종합) 14명, 농어촌학생전형(학생부종합) 2명을 선발한다.

두 번째는 자유전공학부 운영 내용의 변경이다. ST자유전공학부는 1학년 수료 후 본인이 희망하는 학과(부)를 선택할 수 있으며 자유전공학부_단과대학은 1학기(또는 2학기) 수료 후 해당 단과대학 내에서 본인이 희망하는 학과(부)를 선택할 수 있다. ST자유전공학부는 수시 논술전형에서 168명을 선발한다. 자유전공학부(창의융합대학)는 고교추천전형(학생부교과)으로 25명, 창의융합인재전형(학생부종합)으로 25명을 선발한다.

세 번째는 학생부교과 반영 방법 변경으로 기존에는 반영계열별 진로선택과목 전 과목을 반영했으나 올해부터는 상위 3개 과목의 성적만 반영해 산출한다.

고교추천전형(학생부교과)은 526명을 선발한다. 국내 정규 고등학교 2023년 2월 이후 졸업(예정)자로 소속 고등학교장의 추천을 받은 자가 지원할 수 있다. 3개 학기 이상 국내 고교 성적 취득자 중 3학년 1학기까지 반영 교과목 90단위 이상 성적 산출이 가능해야 한다. 수능최저학력기준은 2개 영역 합 7등급이다. 자유전공학부(창의융합대학) 모집단위는 교과 전형으로 25명을 선발한다.

학교생활우수자전형은 478명을 선발한다. 1단계에서 서류 100%로 3배수를 선발하고 2단계는 1단계 성적 70%, 면접 30%로 최종 합격자를 선발한다. 면접평가에서는 제출 서류를 통해 학업역량(35%), 진로역량(40%), 공동체역량(25%)을 평가한다.

창의융합인재전형(학생부종합)은 85명(3.4%)을 선발한다. 창의융합대학의 인공지능응용학과, 지능형반도체공학과, 미래에너지융합학과 및 에너지바이오대학의 바이오메디컬학과 신입생을 선발하는 전형이다. 전형방법은 학교생활우수자전형과 동일하다. 올해는 85명 중 25명을 자유전공학부(창의융합대학) 모집단위에서 선발한다.

논술전형은 168명을 선발한다. 학생부 교과성적 30%, 논술성적 70%로 합격자를 선발하며 시험시간은 100분, 문항은 3개다. 수능최저학력기준이 없으며 시험은 수학, 수1, 수2, 미적분 내에서 출제된다.

조형대학은 실기전형으로 72명을 선발한다. 1단계는 학생부교과 100%로 10배수를 선발하고 2단계 실기 100%로 합격자를 선발한다. 실기 주제는 시험 당일 제시된다.

기회균형전형은 국가보훈대상자(학생부종합) 19명, 기회균등(학생부종합) 86명, 농어촌학생(학생부종합) 68명을 선발한다. 미래융합대학 모집단위로 선발하는 전형에서는 특성화고졸재직자전형(교과) 168명, 평생학습자(학생부종합) 72명, 특수교육대상자(학생부종합) 10명을 선발한다. 평생학습자전형은 자유전공학부(미래융합대학)로 선발하나 정보통신융합공학과는 대상 학과가 아니다. 서류(학생부) 100%로 3배수를 선발하고 2단계에서 1단계 성적 70%, 면접 30%로 최종 합격자를 선발한다. 특성화고졸재직자전형은 학생부교과 성적만 반영해 168명(6.7%)을 선발한다.

#2026대입수시필승전략#대입#대학#입시#서울과학기술대학교
김신아 기자 sina@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
